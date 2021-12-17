https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764239483.html

Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки

Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки - РИА Новости, 17.12.2021

Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки

Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:23

2021-12-17T14:23

2021-12-17T14:33

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ.Ранее спецслужба сообщала, что в Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан."В октябре-ноябре месяце подписался на канал "М.К.У.". По инициативе списался с его руководителем Егором и предложил свою помощь в поиске данных по журналистке. Я эти данные предоставил. Намерение у данной группировки было убийство, и я его поддержал", - сказал мужчина.Как сообщала ФСБ, дома у задержанного 1979 года рождения изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

https://ria.ru/20211213/mku-1763408221.html

ростовская область

россия

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ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия