https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764239483.html
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки - РИА Новости, 17.12.2021
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки
Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:23
2021-12-17T14:23
2021-12-17T14:33
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ.Ранее спецслужба сообщала, что в Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан."В октябре-ноябре месяце подписался на канал "М.К.У.". По инициативе списался с его руководителем Егором и предложил свою помощь в поиске данных по журналистке. Я эти данные предоставил. Намерение у данной группировки было убийство, и я его поддержал", - сказал мужчина.Как сообщала ФСБ, дома у задержанного 1979 года рождения изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
https://ria.ru/20211213/mku-1763408221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия
14:23 17.12.2021 (обновлено: 14:33 17.12.2021)
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки
Сторонник неонацистов из "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки