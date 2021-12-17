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Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки - РИА Новости, 17.12.2021
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки
Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:23
2021-12-17T14:33
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ.Ранее спецслужба сообщала, что в Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан."В октябре-ноябре месяце подписался на канал "М.К.У.". По инициативе списался с его руководителем Егором и предложил свою помощь в поиске данных по журналистке. Я эти данные предоставил. Намерение у данной группировки было убийство, и я его поддержал", - сказал мужчина.Как сообщала ФСБ, дома у задержанного 1979 года рождения изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
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ростовская область
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ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия
14:23 17.12.2021 (обновлено: 14:33 17.12.2021)
 
Сторонник "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки

Сторонник неонацистов из "М.К.У." признался в подготовке убийства журналистки

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сторонник неонацистов из "М.К.У." в Ростовской области заявил, что планировал убить журналистку, видео с его признанием опубликовано ФСБ РФ.
Ранее спецслужба сообщала, что в Ростовской области по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова готовилась насильственная акция против журналиста, исполнитель задержан.
"В октябре-ноябре месяце подписался на канал "М.К.У.". По инициативе списался с его руководителем Егором и предложил свою помощь в поиске данных по журналистке. Я эти данные предоставил. Намерение у данной группировки было убийство, и я его поддержал", - сказал мужчина.
Как сообщала ФСБ, дома у задержанного 1979 года рождения изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
Сотрудники ОМОНа во время задержания сторонников украинской неонацистской молодежной группировки М.К.У., готовившей теракты и массовые убийства. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 10:41
Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации
 
Ростовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссия
 
 
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