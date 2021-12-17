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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211217/turtsiya-1764226280.html
Эксперты пояснили, смогут ли в Турции россияне почувствовать себя богачами
Эксперты пояснили, смогут ли в Турции россияне почувствовать себя богачами - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперты пояснили, смогут ли в Турции россияне почувствовать себя богачами
Эксперты объяснили, как скажется на отдыхе россиян то, что турецкая национальная валюта обвалилась до исторического минимума на биржевых торгах, курс опустился... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:02
2021-12-17T15:02
туризм
турция
новости - туризм
анталья (провинция)
туристы
туризм
куда поехать
отдых на море
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, как скажется на отдыхе россиян то, что турецкая национальная валюта обвалилась до исторического минимума на биржевых торгах, курс опустился до 15,21 лир за доллар США, это вдвое ниже, чем в январе этого года, сообщает TourDom.В российских деньгах лира сейчас стоит 4,7 рубля. "Наши путешественники, даже те, у кого не самый высокий достаток, теперь могут почувствовать себя настоящими богачами на курортах Турции", – говорит проживающая в Анталье турагент Мария Шекер. Она приводит примеры цен: полноценный обед на четверых в городском ресторане обойдется примерно в 500 лир – 2350 рублей. Перекус в кафе – в два раза дешевле. По низкой цене можно купить футболки – от 60 лир (менее 300 рублей), джинсы – от 200 лир (950 рублей) и другую одежду."Цены в лирах на все поднимаются буквально каждый день, но их рост все равно существенно отстает от динамики валютных курсов", – говорит эксперт.Туристы сейчас могут заметно сэкономить на покупках и питании вне отеля, а вот стоимость путевок, по мнению специалистов, вряд ли снизится. Дело в том, что контрактные цены на гостиницы привязаны к евро. Отельеры не исключают и повышения тарифов на номера – незначительного, в пределах трех процентов. "Наши расходы на электроэнергию, закупку продуктов – растут. С января, в условиях высокой инфляции, придется увеличивать и зарплату персоналу. 60 процентов затрат – в турецких лирах, но остальные 40 процентов – в иностранной валюте, что также скажется на рентабельности бизнеса", – рассказал владелец одного из отелей в Анталье.Представители турбизнеса Турции ожидают снижения спроса на внутренний туризм из-за стремительного падения уровня доходов большинства граждан страны. Недостающую загрузку гостиницы постараются компенсировать иностранцами. К следующему летнему сезону, если ситуация с курсом нацвалюты в Турции не стабилизируется, отельерам все же придется стимулировать спрос спецпредложениями. Но пока, по данным турецких экспертов, результаты контрактинга на лето-2022 на европейских рынках – Великобритании, Германии и других стран дают основания рассчитывать на высокую заполняемость гостиниц.
https://ria.ru/20210718/turtsiya-1741084387.html
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турция
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турция, новости - туризм, анталья (провинция), туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
15:02 17.12.2021
 
Эксперты пояснили, смогут ли в Турции россияне почувствовать себя богачами

Эксперты рассказали, как скажется на отдыхе россиян падение курса турецкой лиры

© Pixabay / owl8000Магазин в Анталье
Магазин в Анталье - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Pixabay / owl8000
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, как скажется на отдыхе россиян то, что турецкая национальная валюта обвалилась до исторического минимума на биржевых торгах, курс опустился до 15,21 лир за доллар США, это вдвое ниже, чем в январе этого года, сообщает TourDom.
В российских деньгах лира сейчас стоит 4,7 рубля. "Наши путешественники, даже те, у кого не самый высокий достаток, теперь могут почувствовать себя настоящими богачами на курортах Турции", – говорит проживающая в Анталье турагент Мария Шекер. Она приводит примеры цен: полноценный обед на четверых в городском ресторане обойдется примерно в 500 лир – 2350 рублей. Перекус в кафе – в два раза дешевле. По низкой цене можно купить футболки – от 60 лир (менее 300 рублей), джинсы – от 200 лир (950 рублей) и другую одежду.
"Цены в лирах на все поднимаются буквально каждый день, но их рост все равно существенно отстает от динамики валютных курсов", – говорит эксперт.
Туристы сейчас могут заметно сэкономить на покупках и питании вне отеля, а вот стоимость путевок, по мнению специалистов, вряд ли снизится. Дело в том, что контрактные цены на гостиницы привязаны к евро. Отельеры не исключают и повышения тарифов на номера – незначительного, в пределах трех процентов.
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"Наши расходы на электроэнергию, закупку продуктов – растут. С января, в условиях высокой инфляции, придется увеличивать и зарплату персоналу. 60 процентов затрат – в турецких лирах, но остальные 40 процентов – в иностранной валюте, что также скажется на рентабельности бизнеса", – рассказал владелец одного из отелей в Анталье.
Представители турбизнеса Турции ожидают снижения спроса на внутренний туризм из-за стремительного падения уровня доходов большинства граждан страны. Недостающую загрузку гостиницы постараются компенсировать иностранцами.
К следующему летнему сезону, если ситуация с курсом нацвалюты в Турции не стабилизируется, отельерам все же придется стимулировать спрос спецпредложениями. Но пока, по данным турецких экспертов, результаты контрактинга на лето-2022 на европейских рынках – Великобритании, Германии и других стран дают основания рассчитывать на высокую заполняемость гостиниц.
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ТуризмТурцияНовости - ТуризмАнталья (провинция)туристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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