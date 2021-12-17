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Власти объяснили, как туроператоры смогут возвращать деньги клиентам

Власти объяснили, как туроператоры смогут возвращать деньги клиентам - РИА Новости, 17.12.2021

Власти объяснили, как туроператоры смогут возвращать деньги клиентам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого будет продлен срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:05

2021-12-17T12:05

2021-12-17T12:17

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого будет продлен срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отменённые путешествия, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство продлило срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия. Речь идет о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться средствами фонда, туроператору нужно направить об этом уведомление в ассоциацию "Турпомощь". Ранее такое уведомление туроператоры могли направить до 15 мая этого года, распоряжением же срок продлен до 27 декабря.Сообщается, что принятое решение поддержит участников отрасли. Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса, добавляется в сообщении кабмина.По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, теперь туроператоры получают возможность обращаться в Ассоциацию "Турпомощь" за средствами своих фондов персональной ответственности для возврата средств туристам, которые по разным причинам не могут отправиться в поездку, хотя направление, которое они бронировали, уже открыто."Это позволит туроператорам получить дополнительные возможности при расчетах с туристами по открытым странам и максимально сократить свои обязательства, а многим – полностью их выполнить. По так и не открывшимся странам мы ожидаем окончательного принятия решения Государственной Думой о продлении отсрочки обязательств туроператоров еще на год", — прокомментировала информацию глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, когда все решения будут приняты, туроператоры получат возможность устойчивой работы в следующем году, итогом которой должно стать отсутствие крупных банкротств, и как следствие — выполнение обязательств перед туристами в максимальном объеме.

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, россия