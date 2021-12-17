https://ria.ru/20211217/tranzit-1764158934.html

"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на пятницу в 27 миллионов кубов

"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на пятницу в 27 миллионов кубов - РИА Новости, 17.12.2021

"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на пятницу в 27 миллионов кубов

"Газпром" все же заказал мощность для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" через территорию Польши в пятницу, но на 14% меньше обычного объема,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:48

2021-12-17T08:48

2021-12-17T08:48

экономика

газпром

ямал-европа (газопровод)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Газпром" все же заказал мощность для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" через территорию Польши в пятницу, но на 14% меньше обычного объема, свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platform.По итогам аукциона выкуплена мощность в 27 миллионов кубометров на точке входа в польский участок магистрали. При этом обычно "Газпром" бронирует в этой точке 31,4 миллиона кубометров транзитной мощности.Накануне состоялся регулярный аукцион на мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа" на сутки вперед, где были доступны для бронирования 89,1 миллиона кубометров. Однако предложение осталось невостребованным, что спровоцировало скачок цен на газ на фьючерсном рынке по индексу TTF выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211216/gaz-1764113091.html

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), россия