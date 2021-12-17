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Отказали тормоза у автомобиля? Есть выход
Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза - РИА Новости, 17.12.2021
Отказали тормоза у автомобиля? Есть выход
Лучше всего использовать касательный способ торможения, если вдруг отказали тормоза во время езды, советует в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:16
2021-12-17T01:16
2021-12-17T01:16
авто
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лучше всего использовать касательный способ торможения, если вдруг отказали тормоза во время езды, советует в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.Существует также способ торможения вращением, но он подходит разве что каскадерам. Кроме того, по словам автоэксперта, зимой затормозить можно, если съехать в сугроб. Только важно не под острым углом, чтобы машина не перевернулась, предупреждает Горбачев.
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авто
Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
Автоэксперт Горбачев посоветовал при отказе тормозов притереться к отбойнику или автобусу