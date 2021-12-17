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Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 17.12.2021
Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
КНР отвергает санкции США и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении правил торговли, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T02:20
2021-12-17T02:20
в мире
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. КНР отвергает санкции США и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении правил торговли, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.США в четверг ввели санкции против ряда технологических компаний из Китая, обвинив их в связях с военно-промышленным комплексом страны, а также в развитии технологий слежки. Кроме того, конгресс принял и отправил на подпись президенту Джо Байдену законопроект о запрете на импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного округа, обвиняя власти КНР в использовании принудительного труда."Китай всегда возражает на действия США, которые предельно расширяют концепцию национальной безопасности и оказывают безосновательное давление на китайские компании и исследовательские институты", - заявил Лю."Это жестоко нарушает правила свободной торговли, сильно угрожает безопасности мировой индустриальной цепочки поставок, вредит развитию науки и технологий всего человечества и серьезно подрывает благосостояние и интересы народов во всех странах, включая США", - заявил представитель посольства Китая.
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в мире, сша, китай, джо байден
02:20 17.12.2021
 
Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю обвинил США в нарушении правил торговли

© AP Photo / Olivia ZhangГрузовик проезжает мимо транспортных контейнеров
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Olivia Zhang
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. КНР отвергает санкции США и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении правил торговли, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
США в четверг ввели санкции против ряда технологических компаний из Китая, обвинив их в связях с военно-промышленным комплексом страны, а также в развитии технологий слежки. Кроме того, конгресс принял и отправил на подпись президенту Джо Байдену законопроект о запрете на импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного округа, обвиняя власти КНР в использовании принудительного труда.
"Китай всегда возражает на действия США, которые предельно расширяют концепцию национальной безопасности и оказывают безосновательное давление на китайские компании и исследовательские институты", - заявил Лю.
"Это жестоко нарушает правила свободной торговли, сильно угрожает безопасности мировой индустриальной цепочки поставок, вредит развитию науки и технологий всего человечества и серьезно подрывает благосостояние и интересы народов во всех странах, включая США", - заявил представитель посольства Китая.
Вице-премьер Китая Лю Хэ и президент США Дональд Трамп после подписания первого пакета документов в рамках торгового соглашения в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
Фиаско Трампа — проблемы Байдена. Китай побеждает в торговой войне
 
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