https://ria.ru/20211217/toplivo-1764287109.html

Зеленскому вынесли приговор

На Украине рассказали, что стало приговором Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2021

Зеленскому вынесли приговор

Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:23

2021-12-17T17:23

2021-12-17T17:23

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

европейская солидарность

владимир арьев

ситуация на украине

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны."Я не представлял, что ситуация так плоха <...> дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей", — приводит его слова сайт партии.Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании заниматься конретными проблемами страны."Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим главой Офиса праздновать юбилей в Гуту", — отметил парламентарий.Политик добавил, что состояние вооруженных сил — приговор правительству Зеленского, которое "целенаправленно уничтожает обороноспособность страны".Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для National Interest заявили, что боеспособность украинской армии "весьма сомнительна".

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, европейская солидарность, владимир арьев, ситуация на украине, россия