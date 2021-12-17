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Зеленскому вынесли приговор
На Украине рассказали, что стало приговором Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2021
Зеленскому вынесли приговор
Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:23
2021-12-17T17:23
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
европейская солидарность
владимир арьев
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны."Я не представлял, что ситуация так плоха &lt;...&gt; дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей", — приводит его слова сайт партии.Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании заниматься конретными проблемами страны."Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим главой Офиса праздновать юбилей в Гуту", — отметил парламентарий.Политик добавил, что состояние вооруженных сил — приговор правительству Зеленского, которое "целенаправленно уничтожает обороноспособность страны".Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для National Interest заявили, что боеспособность украинской армии "весьма сомнительна".
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, европейская солидарность, владимир арьев, ситуация на украине, россия
17:23 17.12.2021
 
На Украине рассказали, что стало приговором Зеленскому

Депутат Рады Арьев назвал низкую обеспеченность украинской армии дизтопливом приговором

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookТанк украинских ВС
Танк украинских ВС - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны.
"Я не представлял, что ситуация так плоха <...> дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей", — приводит его слова сайт партии.
Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании заниматься конретными проблемами страны.
"Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим главой Офиса праздновать юбилей в Гуту", — отметил парламентарий.
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16:36
На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы
Политик добавил, что состояние вооруженных сил — приговор правительству Зеленского, которое "целенаправленно уничтожает обороноспособность страны".
Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для National Interest заявили, что боеспособность украинской армии "весьма сомнительна".
 
В миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарностьВладимир АрьевСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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