https://ria.ru/20211217/toplivo-1764287109.html
Зеленскому вынесли приговор
На Украине рассказали, что стало приговором Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2021
Зеленскому вынесли приговор
Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:23
2021-12-17T17:23
2021-12-17T17:23
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
европейская солидарность
владимир арьев
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760909799_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_da52b20a0bbc5f9130aa5fa96d261212.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев жестко раскритиковал низкий уровень обеспеченности дизельным топливом армии страны."Я не представлял, что ситуация так плоха <...> дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей", — приводит его слова сайт партии.Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании заниматься конретными проблемами страны."Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим главой Офиса праздновать юбилей в Гуту", — отметил парламентарий.Политик добавил, что состояние вооруженных сил — приговор правительству Зеленского, которое "целенаправленно уничтожает обороноспособность страны".Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для National Interest заявили, что боеспособность украинской армии "весьма сомнительна".
https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760909799_9:0:1148:854_1920x0_80_0_0_4ba52a9a727cfeb7cd7768f36f5e8e81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, европейская солидарность, владимир арьев, ситуация на украине, россия
На Украине рассказали, что стало приговором Зеленскому
Депутат Рады Арьев назвал низкую обеспеченность украинской армии дизтопливом приговором