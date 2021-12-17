https://ria.ru/20211217/tik-tok-1764317550.html
Песков ответил на вопрос, смотрит ли Путин тик-токи
Песков ответил на вопрос, смотрит ли Путин тик-токи - РИА Новости, 17.12.2021
Песков ответил на вопрос, смотрит ли Путин тик-токи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что из Telegram-каналов в основном читает информагентства, а на вопрос, видел ли глава государства хоть... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:44
2021-12-17T19:44
2021-12-17T19:44
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что из Telegram-каналов в основном читает информагентства, а на вопрос, видел ли глава государства хоть один тик-ток, ответил: "Надеюсь, что нет"."Агентства, на самом деле, агентства в Telegram-каналах", - сказал он в эфире телеканала RTVI в ответ на вопрос, что он обычно читает из Telegram-каналов.Песков также признался, что очень любит канал "Усы Пескова"."Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор", - сказал он.На вопрос, видел ли Путин хоть один тик-ток, Песков сказал: "Надеюсь, что нет" и засмеялся.
https://ria.ru/20211217/putin-1764308527.html
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медиа - общество, владимир путин, дмитрий песков, telegram (приложение), россия
Песков ответил на вопрос, смотрит ли Путин тик-токи
Пресс-секретарь Песков на вопрос, видел ли Путин хоть один тик-ток: "Надеюсь, что нет"