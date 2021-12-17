12:27 17.12.2021 (обновлено: 13:08 17.12.2021)
Госдума планирует принять закон об отмене обязательного техосмотра
Спикер Володин: Госдума намерена принять закон об отмене обязательного техосмотра
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума намерена принять закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта 22 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы на пленарном заседании палаты в пятницу обратил внимание на необходимость принятия законопроекта до конца года. В свою очередь, председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что к документу у правительства замечаний нет. "И есть предложение - сегодня к концу дня получить заключение положительное. И мы его сегодня сдадим на Совет Думы", - уточнил он.
"Тогда мы с вами определяемся по графику рассмотрения: понедельник - Совет Думы, во вторник - второе чтение и третье чтение - 22 (декабря- ред.)", - ответил Володин.
Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива коснется порядка 50 миллионов автомобилей, а значит и их владельцев. "Люди ждут решения, тем более подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год. Представьте себе, сколько мы проблем снимем", - добавил он.
Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.
Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.