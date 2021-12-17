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Госдума планирует принять закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума планирует принять закон об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 17.12.2021

Госдума планирует принять закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума намерена принять закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта 22 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:27

2021-12-17T12:27

2021-12-17T13:08

госдума рф

общество

вячеслав володин

единая россия

совет федерации рф

евгений москвичев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума намерена принять закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта 22 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель Госдумы на пленарном заседании палаты в пятницу обратил внимание на необходимость принятия законопроекта до конца года. В свою очередь, председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что к документу у правительства замечаний нет. "И есть предложение - сегодня к концу дня получить заключение положительное. И мы его сегодня сдадим на Совет Думы", - уточнил он.Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива коснется порядка 50 миллионов автомобилей, а значит и их владельцев. "Люди ждут решения, тем более подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год. Представьте себе, сколько мы проблем снимем", - добавил он.Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.

https://ria.ru/20211217/tormoza-1764149075.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин, единая россия, совет федерации рф, евгений москвичев