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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211217/swift-1764162432.html
В МИД России призвали восстановить подключение афганских банков к SWIFT
В МИД России призвали восстановить подключение афганских банков к SWIFT - РИА Новости, 17.12.2021
В МИД России призвали восстановить подключение афганских банков к SWIFT
Россия добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:29
2021-12-17T10:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
азия
замир кабулов
министерство финансов сша
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Кроме того, работа афганских банков в системе совершения платежей SWIFT была временно приостановлена. Однако в начале декабря министерство финансов США разрешило своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан."Мы этого добиваемся, потому что эта ситуация создает проблемы для самих США, для исполнительной власти, которая не может напрямую оказать помощь афганскому народу, минуя талибов, потому что SWIFT отключен. Надо SWIFT включать. Да, можно выработать какие-то мониторинговые механизмы, куда эти средства будут идти", - сказал Кабулов."Сейчас надо спасать афганский народ, не дожидаясь, пока начнут умирать дети и взрослые. В Кабуле выпал первый снег, а зимы в последние десятилетия бывают там очень суровые. А топить нечем, есть нечего", - добавил он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьПолный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211217/afganistan-1764157562.html
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в мире, сша, оон, талибан, азия, замир кабулов, министерство финансов сша, россия, мохаммад хасан ахунд
09:29 17.12.2021 (обновлено: 10:36 17.12.2021)
 
В МИД России призвали восстановить подключение афганских банков к SWIFT

Спецпредставитель президента Кабулов призвал снова подключить афганские банки к SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Кроме того, работа афганских банков в системе совершения платежей SWIFT была временно приостановлена. Однако в начале декабря министерство финансов США разрешило своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.
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"Мы этого добиваемся, потому что эта ситуация создает проблемы для самих США, для исполнительной власти, которая не может напрямую оказать помощь афганскому народу, минуя талибов, потому что SWIFT отключен. Надо SWIFT включать. Да, можно выработать какие-то мониторинговые механизмы, куда эти средства будут идти", - сказал Кабулов.
"Сейчас надо спасать афганский народ, не дожидаясь, пока начнут умирать дети и взрослые. В Кабуле выпал первый снег, а зимы в последние десятилетия бывают там очень суровые. А топить нечем, есть нечего", - добавил он.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
08:15
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАзияЗамир КабуловМинистерство финансов СШАРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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