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США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке - РИА Новости, 17.12.2021
США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
США настроены на конструктивное продолжение переговоров об иранской ядерной сделке, участники которых взяли паузу после очередной серии встреч в Вене, сказала... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:30
2021-12-17T23:30
в мире
сша
иран
вашингтон (город)
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США настроены на конструктивное продолжение переговоров об иранской ядерной сделке, участники которых взяли паузу после очередной серии встреч в Вене, сказала официальный представитель госдепартамента Джалина Портер.Она сообщила, что американская делегация возвращается на выходных в Вашингтон, и затруднилась уточнить, когда переговорные группы снова соберутся в австрийской столице.В Вене в пятницу завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Его европейские участники объявили, что берут перерыв на рождественские праздники. Делегации, ранее не скрывавшие своего разочарования ужесточением позиции Ирана, в этот раз подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года.
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сша
иран
вашингтон (город)
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в мире, сша, иран, вашингтон (город), вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
23:30 17.12.2021
 
США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке

США настроены на конструктивное продолжение переговоров об иранской ядерной сделке

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США настроены на конструктивное продолжение переговоров об иранской ядерной сделке, участники которых взяли паузу после очередной серии встреч в Вене, сказала официальный представитель госдепартамента Джалина Портер.
Она сообщила, что американская делегация возвращается на выходных в Вашингтон, и затруднилась уточнить, когда переговорные группы снова соберутся в австрийской столице.
"Приоритетом остается конструктивное возобновление переговоров, все участники которых бы стремились к достижению и имплементации договоренностей о взаимном возвращении к соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), но, опять же, еще слишком рано говорить, вернется ли Иран с более конструктивным подходом", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга.
В Вене в пятницу завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Его европейские участники объявили, что берут перерыв на рождественские праздники. Делегации, ранее не скрывавшие своего разочарования ужесточением позиции Ирана, в этот раз подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 04:02
Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет
 
В миреСШАИранВашингтон (город)ВенаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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