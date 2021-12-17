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США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке

США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке - РИА Новости, 17.12.2021

США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке

США настроены на конструктивное продолжение переговоров об иранской ядерной сделке, участники которых взяли паузу после очередной серии встреч в Вене, сказала... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:30

2021-12-17T23:30

2021-12-17T23:30

в мире

сша

иран

вашингтон (город)

вена

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США настроены на конструктивное продолжение переговоров об иранской ядерной сделке, участники которых взяли паузу после очередной серии встреч в Вене, сказала официальный представитель госдепартамента Джалина Портер.Она сообщила, что американская делегация возвращается на выходных в Вашингтон, и затруднилась уточнить, когда переговорные группы снова соберутся в австрийской столице.В Вене в пятницу завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Его европейские участники объявили, что берут перерыв на рождественские праздники. Делегации, ранее не скрывавшие своего разочарования ужесточением позиции Ирана, в этот раз подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года.

https://ria.ru/20211215/rakety-1763767067.html

сша

иран

вашингтон (город)

вена

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в мире, сша, иран, вашингтон (город), вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)