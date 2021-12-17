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Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета

Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета - РИА Новости, 17.12.2021

Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил журналистам руководитель первого... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:56

2021-12-17T15:56

2021-12-17T15:56

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Дмитрий Аникин."Следствие СК России обратилось в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу", - отметил глава первого отдела по расследованию особо важных дел.По его словам, ранее судимому мужчине 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений Свердловской области, организовал на территории колонии деятельность международного криминального движения, которое по решению суда признано экстремистским.Там он занял доминирующее место в преступной иерархии, организовал на территории колонии изготовление и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а также финансирование деятельности этого движения.Это уже второе дело в Свердловской области о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фигурантом первого дела, которое находится на рассмотрении в суде, является Владимир Кузнецов.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/mfts-1762960858.html

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия