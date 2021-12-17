Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/sud-1764265220.html
Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета
Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета - РИА Новости, 17.12.2021
Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил журналистам руководитель первого... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:56
2021-12-17T15:56
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Дмитрий Аникин."Следствие СК России обратилось в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу", - отметил глава первого отдела по расследованию особо важных дел.По его словам, ранее судимому мужчине 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений Свердловской области, организовал на территории колонии деятельность международного криминального движения, которое по решению суда признано экстремистским.Там он занял доминирующее место в преступной иерархии, организовал на территории колонии изготовление и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а также финансирование деятельности этого движения.Это уже второе дело в Свердловской области о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фигурантом первого дела, которое находится на рассмотрении в суде, является Владимир Кузнецов.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/mfts-1762960858.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия
15:56 17.12.2021
 
Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, занимавшего высокое положение в преступной иерархии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Дмитрий Аникин.
"Следствие СК России обратилось в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу", - отметил глава первого отдела по расследованию особо важных дел.
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ Рязанский в Москве. Кадр видео
9 декабря, 15:51В России
Суд арестовал стрелявшего в московском МФЦ
По его словам, ранее судимому мужчине 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений Свердловской области, организовал на территории колонии деятельность международного криминального движения, которое по решению суда признано экстремистским.
Там он занял доминирующее место в преступной иерархии, организовал на территории колонии изготовление и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а также финансирование деятельности этого движения.
Это уже второе дело в Свердловской области о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фигурантом первого дела, которое находится на рассмотрении в суде, является Владимир Кузнецов.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)КриминалРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерствоАнтонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ