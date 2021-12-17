Суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, занимавшего высокое положение в преступной иерархии
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Дмитрий Аникин.
"Следствие СК России обратилось в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу", - отметил глава первого отдела по расследованию особо важных дел.
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По его словам, ранее судимому мужчине 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений Свердловской области, организовал на территории колонии деятельность международного криминального движения, которое по решению суда признано экстремистским.
Там он занял доминирующее место в преступной иерархии, организовал на территории колонии изготовление и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а также финансирование деятельности этого движения.
Это уже второе дело в Свердловской области о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фигурантом первого дела, которое находится на рассмотрении в суде, является Владимир Кузнецов.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.