https://ria.ru/20211217/sud-1764241562.html

Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок

Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок - РИА Новости, 17.12.2021

Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок

Суд приговорил к 3 годам условно санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била воспитанников и привязывала их к кроватям, сообщается на... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:27

2021-12-17T14:27

2021-12-17T14:27

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ольга шелест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

САМАРА, 17 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам условно санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била воспитанников и привязывала их к кроватям, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.Следствием и судом установлено, что в апреле санитарка пансионата применяла в отношении троих несовершеннолетних воспитанников способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания. По данным СК, женщина привязывала детей к кроватям с помощью лоскутов ткани, а также била их. В отношении санитарки были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)."Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в доход государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/sk-1759236954.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, ольга шелест