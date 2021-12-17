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Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок
Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок - РИА Новости, 17.12.2021
Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок
Суд приговорил к 3 годам условно санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била воспитанников и привязывала их к кроватям, сообщается на... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:27
2021-12-17T14:27
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ольга шелест
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САМАРА, 17 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам условно санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била воспитанников и привязывала их к кроватям, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.Следствием и судом установлено, что в апреле санитарка пансионата применяла в отношении троих несовершеннолетних воспитанников способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания. По данным СК, женщина привязывала детей к кроватям с помощью лоскутов ткани, а также била их. В отношении санитарки были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)."Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в доход государства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211116/sk-1759236954.html
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, ольга шелест
14:27 17.12.2021
 
Санитарке самарского пансионата, избивавшей детей, дали условный срок

Суд дал санитарке самарского пансионата, избивавшей детей-инвалидов, условный срок

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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САМАРА, 17 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам условно санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била воспитанников и привязывала их к кроватям, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:15
Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника
Следствием и судом установлено, что в апреле санитарка пансионата применяла в отношении троих несовершеннолетних воспитанников способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания. По данным СК, женщина привязывала детей к кроватям с помощью лоскутов ткани, а также била их. В отношении санитарки были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в доход государства", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОльга Шелест
 
 
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