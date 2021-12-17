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Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка
Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка - РИА Новости, 17.12.2021
Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка
Ярославский областной суд 20 декабря рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда первой инстанции поместить под стражу 16-летнего жителя региона, задержанного с РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:42
2021-12-17T13:45
происшествия
ярославская область
рыбинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 20 декабря рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда первой инстанции поместить под стражу 16-летнего жителя региона, задержанного с обрезом и взрывчаткой, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Козлова."В областной суд поступило апелляционное представление прокурора на постановление Кировского районного суда… которым отказано в избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение апелляционного представления назначено на 20 декабря 2021 года в 14 часов", - сказала Козлова.Она отметила, что судебное заседание будет открытым.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, но Кировский районный суд Ярославля отказал в этом.
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ярославский областной суд
13:42 17.12.2021 (обновлено: 13:45 17.12.2021)
 
Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка

Ярославский суд рассмотрит жалобу на отказ арестовать задержанного с взрывчаткой подростка

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 20 декабря рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда первой инстанции поместить под стражу 16-летнего жителя региона, задержанного с обрезом и взрывчаткой, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Козлова.
"В областной суд поступило апелляционное представление прокурора на постановление Кировского районного суда… которым отказано в избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение апелляционного представления назначено на 20 декабря 2021 года в 14 часов", - сказала Козлова.
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Она отметила, что судебное заседание будет открытым.
Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.
По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, но Кировский районный суд Ярославля отказал в этом.
 
ПроисшествияЯрославская областьРыбинский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Ярославский областной суд
 
 
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