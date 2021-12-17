https://ria.ru/20211217/sud-1764225770.html

Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка

Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка - РИА Новости, 17.12.2021

Прокуратура обжаловала отказ арестовать готовившего теракты подростка

Ярославский областной суд 20 декабря рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда первой инстанции поместить под стражу 16-летнего жителя региона, задержанного с РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:42

2021-12-17T13:42

2021-12-17T13:45

происшествия

ярославская область

рыбинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 20 декабря рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда первой инстанции поместить под стражу 16-летнего жителя региона, задержанного с обрезом и взрывчаткой, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Козлова."В областной суд поступило апелляционное представление прокурора на постановление Кировского районного суда… которым отказано в избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение апелляционного представления назначено на 20 декабря 2021 года в 14 часов", - сказала Козлова.Она отметила, что судебное заседание будет открытым.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, но Кировский районный суд Ярославля отказал в этом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/fsb-1764219999.html

ярославская область

рыбинский район

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происшествия, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ярославский областной суд