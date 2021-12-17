https://ria.ru/20211217/sud-1764222136.html

В Белоруссии оппозиционного блогера приговорили к 13 годам колонии

В Белоруссии оппозиционного блогера приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 17.12.2021

В Белоруссии оппозиционного блогера приговорили к 13 годам колонии

Минский городской суд приговорил в пятницу оппозиционного блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, он был... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:31

2021-12-17T13:31

2021-12-17T13:31

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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Минский городской суд приговорил в пятницу оппозиционного блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, он был обвинен по четырем статьям уголовного кодекса, включая организацию массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в суде.Пальчис был задержан в 2020 году в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков и помещен под стражу. В октябре этого года ему предъявили окончательное обвинение по четырем уголовным статьям. Кроме того, суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал блогера.Согласно информации Следственного комитета, преступная детальность Пальчиса началась еще в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020 года. По данным следователей, "основным оружием Пальчиса являлись созданные и управляемые им интернет-ресурсы, в том числе Telegram-канал и страницы в социальных сетях, которые захватили большую часть аудитории страны, их доверие и использовались для управления сознанием толпы, внушения "нужной" информации, склонения к запланированным преступным действиям".Пальчис был обвинен по статьям "умышленные действия, направленные на возбуждение розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия", "организация массовых беспорядков", "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/lukashenko-1763010846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/lukashenko-1761844354.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии