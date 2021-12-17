https://ria.ru/20211217/sud-1764197266.html

Следствие просит арестовать главу банка БКФ Миримскую за взятку

Следствие просит арестовать главу банка БКФ Миримскую за взятку - РИА Новости, 17.12.2021

Следствие просит арестовать главу банка БКФ Миримскую за взятку

СК обратился в Басманный суд Москвы с просьбой об аресте председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской, сообщили РИА... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:13

2021-12-17T12:13

2021-12-17T19:35

происшествия

москва

ольга миримская

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СК обратился в Басманный суд Москвы с просьбой об аресте председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Он уточнил, что ей предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК). Женщине грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет либо тюремное заключение на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности.По данным "Коммерсанта", дело против Миримской возбудили несколько лет назад за попытку подкупить руководство Пресненского суда Москвы, который рассматривал ее имущественный спор с бывшим супругом Алексеем Голубовичем — основателем и управляющим директором компании Arbat Capital. В газете также узнали, что она в 2019 году получила гражданство Израиля.Миримская ранее занимала должность гендиректора ОАО "Русский продукт". В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211119/novoselskaya-1759807269.html

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происшествия, москва, ольга миримская, россия