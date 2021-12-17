https://ria.ru/20211217/student-1764204670.html
Задержанный студент-сторонник ИГ* не нанес вред учащимся, заявили в МИРЭА
Задержанный студент-сторонник ИГ* не нанес вред учащимся, заявили в МИРЭА - РИА Новости, 17.12.2021
Задержанный студент-сторонник ИГ* не нанес вред учащимся, заявили в МИРЭА
Задержанный студент МИРЭА не успел нанести вред или негативно повлиять на других учащихся, сообщил вуз РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:40
2021-12-17T12:40
2021-12-17T13:23
московский институт радиотехники электроники и автоматики
происшествия
москва
исламское государство
россия
сирия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задержанный студент МИРЭА не успел нанести вред или негативно повлиять на других учащихся, сообщил вуз РИА Новости."В вузе проводятся все необходимые профилактические меры безопасности, в том числе в сотрудничестве с правоохранительными органами. Это позволило быстро пресечь агитационную деятельность данного студента, а также распространение деструктивного контента. Никакого вреда или негативного влияния учащимся РТУ МИРЭА он не успел нанести. Меры безопасности в вузе являются передовыми и позволяют пресекать подобные действия в зародыше", - сообщили в вузе.Также МИРЭА предлагает направлять иностранных студентов, приезжающих учиться в РФ, на дополнительную психологическую диагностику. При этом данная мера должна стать лишь дополнением к проверке, которую должны проводить страны, направляющие своих граждан на обучение в Россию. Вуз сам выявил и обнаружил данную противоправную деятельность и передал эти сведения силовикам, говорится в сообщении.Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"* (запрещено в России), сообщает в пятницу столичное УФСБ. По данным следствия, молодой человек, гражданин одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал боевиков ИГ* и пропагандировал их идеологию в интернете, призывал силой оружия построить халифат в Ираке и Сирии.*Организация признана террористической и запрещена в России
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московский институт радиотехники электроники и автоматики, происшествия, москва, исламское государство, россия, сирия
12:40 17.12.2021 (обновлено: 13:23 17.12.2021)
Задержанный студент-сторонник ИГ* не нанес вред учащимся, заявили в МИРЭА
МИРЭА: задержанный студент-сторонник ИГ* не успел негативно повлиять на других учащихся