https://ria.ru/20211217/stavka-1764222309.html
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5% - РИА Новости, 17.12.2021
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:32
2021-12-17T13:32
2021-12-17T14:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора.Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от ЦБ именно такого шага.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25, в октябре — на 0,75.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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РИА Новости
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:32 17.12.2021 (обновлено: 14:13 17.12.2021)
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
ЦБ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовых
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Банк России
седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 8,5% годовых", — говорится в сообщении.
Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от ЦБ именно такого шага.
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25, в октябре — на 0,75.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.