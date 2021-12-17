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ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5% - РИА Новости, 17.12.2021
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:32
2021-12-17T14:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора.Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от ЦБ именно такого шага.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25, в октябре — на 0,75.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:32 17.12.2021 (обновлено: 14:13 17.12.2021)
 
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%

ЦБ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 8,5% годовых", — говорится в сообщении.

Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от ЦБ именно такого шага.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка вернется в диапазон 5-6%
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25, в октябре — на 0,75.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
23 июля, 13:50Инфографика
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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