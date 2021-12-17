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США не хотят публично вести дипломатию с Россией
США не хотят публично вести дипломатию с Россией - РИА Новости, 17.12.2021
США не хотят публично вести дипломатию с Россией
США не станут публично обсуждать ход дипломатической работы с РФ в рамках ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:38
2021-12-17T19:40
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США не станут публично обсуждать ход дипломатической работы с РФ в рамках ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Если есть шанс дипломатической работы, ее надо проводить конфиденциально", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.Представитель администрации отметил, что публично делиться информацией о ходе этой работы в США не намерены.По его словам, в предложениях РФ есть вещи неприемлемые для США, "и русские это знают".
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в мире, сша, россия, украина
19:38 17.12.2021 (обновлено: 19:40 17.12.2021)
 
США не хотят публично вести дипломатию с Россией

США не хотят не хотят публично вести дипломатию с Россией по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США не станут публично обсуждать ход дипломатической работы с РФ в рамках ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
"Если есть шанс дипломатической работы, ее надо проводить конфиденциально", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Представитель администрации отметил, что публично делиться информацией о ходе этой работы в США не намерены.
По его словам, в предложениях РФ есть вещи неприемлемые для США, "и русские это знают".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
19:07
США пообещали "серьезные последствия" для России из-за Украины
 
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