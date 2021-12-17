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В США заявили о готовности поддерживать нормандский формат по Украине

В США заявили о готовности поддерживать нормандский формат по Украине - РИА Новости, 17.12.2021

В США заявили о готовности поддерживать нормандский формат по Украине

США готовы поддерживать Нормандский формат по двусторонним каналам с Москвой и Киевом, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США в пятницу. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:28

2021-12-17T19:28

2021-12-17T19:28

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США готовы поддерживать Нормандский формат по двусторонним каналам с Москвой и Киевом, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США в пятницу."Мы получили некоторые конкретные предложения от России, и мы поделились с партнерами", - сказал представитель госдепартамента США.По его словам, "что-то в этих документах, как знают русские, будет неприемлемо, но что-то в них может обсуждаться"."Если есть шанс дипломатической работы, ее надо проводить конфиденциально", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.Представитель администрации отметил, что публично делиться информацией о ходе этой работы в США не намерены.По его словам, в предложениях РФ есть вещи неприемлемые для США, "и русские это знают".МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора в России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20211216/dialog-1764025216.html

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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия