https://ria.ru/20211217/ssha-1764312465.html

США передадут предложения о диалоге по безопасности на следующей неделе

США передадут предложения о диалоге по безопасности на следующей неделе - РИА Новости, 17.12.2021

США передадут предложения о диалоге по безопасности на следующей неделе

США продолжают переговоры с союзниками о формате контактов с РФ, конкретные предложения могут быть переданы на следующей неделе, сказал высокопоставленный... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:14

2021-12-17T19:14

2021-12-17T20:26

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США продолжают переговоры с союзниками о формате контактов с РФ, конкретные предложения могут быть переданы на следующей неделе, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Мы консультируемся с партнерами, в том числе с НАТО, о формате", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.По его словам, у США "есть свой список обеспокоенностей", которые Вашингтон рассчитывает обсудить. "На следующей неделе мы свяжемся с Россией с конкретными предложениями", - сказал чиновник.По словам представителя администрации, США продолжают призывать РФ к деэскалации вокруг Украины, но работа должна вестись дипломатическим путем. "Обеспокоенности надо обсуждать в "нормандском формате" и других", - сказал представитель.Он добавил, что "русским не нужна война война на Украине".

https://ria.ru/20211217/ssha-1764315635.html

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россия

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в мире, сша, нато, россия, вашингтон (город)