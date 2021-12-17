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Туризм
https://ria.ru/20211217/sochi-1764218079.html
Набережная в Сочи станет длиннее на три километра
Набережная в Сочи станет длиннее на три километра - РИА Новости, 17.12.2021
Набережная в Сочи станет длиннее на три километра
Набережную в Сочи планируют увеличить на три километра в рамках проекта по созданию единого пешеходного маршрута, сообщил журналистам директор департамента... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:48
2021-12-17T17:48
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СОЧИ, 17 дек – РИА Новости. Набережную в Сочи планируют увеличить на три километра в рамках проекта по созданию единого пешеходного маршрута, сообщил журналистам директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сочи Семен Вялкин."Сегодня протяженность существующей набережной около четырех километров. Проектом предлагается расширить до семи километров", – сказал Вялкин.Он добавил, что будут предусмотрены прогулочные зоны, велосипедные дорожки, зоны для отдыха. По словам Вялкина, реализация проекта займет около пяти лет.Чиновник отметил, что в настоящее время власти курорта находятся только на стадии поиска источника финансирования.
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сочи, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
17:48 17.12.2021
 
Набережная в Сочи станет длиннее на три километра

Мэрия: сочинскую набережную планируют увеличить на три километра

© Depositphotos / PhotojuliaНабережная курорта Сочи
Набережная курорта Сочи - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / Photojulia
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СОЧИ, 17 дек – РИА Новости. Набережную в Сочи планируют увеличить на три километра в рамках проекта по созданию единого пешеходного маршрута, сообщил журналистам директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сочи Семен Вялкин.
"Сегодня протяженность существующей набережной около четырех километров. Проектом предлагается расширить до семи километров", – сказал Вялкин.
Он добавил, что будут предусмотрены прогулочные зоны, велосипедные дорожки, зоны для отдыха. По словам Вялкина, реализация проекта займет около пяти лет.
Чиновник отметил, что в настоящее время власти курорта находятся только на стадии поиска источника финансирования.
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