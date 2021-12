https://ria.ru/20211217/smash-1764172614.html

Группа Smash!! воссоединилась

Группа Smash!! воссоединилась - РИА Новости, 17.12.2021

Группа Smash!! воссоединилась

Группа Smash!! воссоединилась с песней "Новый год". Об этом сообщили Влад Топалов и Сергей Лазарев в социальных сетях. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:55

2021-12-17T10:55

2021-12-17T10:55

шоубиз

знаменитости

сергей лазарев

шоу-бизнес

влад топалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591893029_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_395884e02e3fe64d1adf7e691cf7e838.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа Smash!! воссоединилась с песней "Новый год". Об этом сообщили Влад Топалов и Сергей Лазарев в социальных сетях.Группа существовала с 2000 по 2006 годы. За шесть лет совместной работы у коллектива вышли хиты "Молитва", "Should have loved you more", Belle, "The one to cry" и другие.Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый артист продолжил строить сольную карьеру. Спустя время музыканты помирились.Ранее песню "Новый год" сольно исполнял Лазарев. Поклонники тепло встретили дуэт, начав ностальгировать в комментариях.Ранее Сергей Лазарев рассказал о разном характере своих детей Анны и Никиты.

https://ria.ru/20211216/asti-1764015752.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес, влад топалов