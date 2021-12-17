https://ria.ru/20211217/smash-1764172614.html
Группа Smash!! воссоединилась
Группа Smash!! воссоединилась - РИА Новости, 17.12.2021
Группа Smash!! воссоединилась
Группа Smash!! воссоединилась с песней "Новый год". Об этом сообщили Влад Топалов и Сергей Лазарев в социальных сетях. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:55
2021-12-17T10:55
2021-12-17T10:55
шоубиз
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сергей лазарев
шоу-бизнес
влад топалов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа Smash!! воссоединилась с песней "Новый год". Об этом сообщили Влад Топалов и Сергей Лазарев в социальных сетях.Группа существовала с 2000 по 2006 годы. За шесть лет совместной работы у коллектива вышли хиты "Молитва", "Should have loved you more", Belle, "The one to cry" и другие.Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый артист продолжил строить сольную карьеру. Спустя время музыканты помирились.Ранее песню "Новый год" сольно исполнял Лазарев. Поклонники тепло встретили дуэт, начав ностальгировать в комментариях.Ранее Сергей Лазарев рассказал о разном характере своих детей Анны и Никиты.
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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес, влад топалов
Группа Smash!! воссоединилась
Группа Smash!! воссоединилась на 20-летие коллектива
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Группа Smash!! воссоединилась с песней "Новый год". Об этом сообщили
Влад Топалов и Сергей Лазарев в социальных сетях.
"Часто об этом говорили, но что-то всегда отвлекало. Такие события, на мой взгляд, нельзя спланировать точно. Эта "магия" должна случиться сама. В этом году нашей группе исполняется 20 лет", – написал в Instagram Топалов.
Группа существовала с 2000 по 2006 годы. За шесть лет совместной работы у коллектива вышли хиты "Молитва", "Should have loved you more", Belle, "The one to cry" и другие.
Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый артист продолжил строить сольную карьеру. Спустя время музыканты помирились.
Ранее песню "Новый год" сольно исполнял Лазарев. Поклонники тепло встретили дуэт, начав ностальгировать в комментариях.
"Как будто мне снова 15 лет", "Ваши голоса вместе звучат до мурашек", "Помню, как все стены были завешаны множеством плакатов, все журналы, фишки, посты, кассеты с вашими песнями", – написали подписчики.
Ранее Сергей Лазарев рассказал
о разном характере своих детей Анны и Никиты.