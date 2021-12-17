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На Кубани проверят информацию о коррупции в похоронном бизнесе
На Кубани проверят информацию о коррупции в похоронном бизнесе - РИА Новости, 17.12.2021
На Кубани проверят информацию о коррупции в похоронном бизнесе
Кубанские следователи проверят информацию о возможных коррупционных связях сотрудников бюро судмедэкспертизы с представителями похоронного бизнеса, сообщило... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:13
2021-12-17T17:13
происшествия
тимашевский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Кубанские следователи проверят информацию о возможных коррупционных связях сотрудников бюро судмедэкспертизы с представителями похоронного бизнеса, сообщило СУСК РФ по краю.Как сообщает ведомство, в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась тема взимания платы с родственников умерших за выдачу их тел в некоторых отделах бюро судебно-медицинских экспертиз на Кубани."Были озвучены сведения о необоснованном присутствии представителей ритуальных агентств на территории отделов бюро, а также о возможных коррупционных связях должностных лиц с представителями похоронных частных организаций… По поручению руководителя следственного управления Андрея Маслова организована проверка информации о деятельности бюро судебно-медицинских экспертиз края и связях должностных лиц с представителями ритуальных агентств… Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления по региону", - сообщило СУСК.В конце октября к центральному входу администрации Тимашевского района Кубани привезли тело умершей, так как её не смогли похоронить из-за проблем с моргом. В итоге на предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, было заведено уголовное дело о надругательстве над телами умерших. Этот инцидент также стал предметом обсуждения в эфире федерального телевидения, после чего глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству кубанского СУСК проверить историю, и вскоре следственное ведомство региона объявило, что даст объективную оценку в том числе и действиям сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы.
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происшествия, тимашевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:13 17.12.2021
 
На Кубани проверят информацию о коррупции в похоронном бизнесе

СК на Кубани проверит информацию о коррупции в похоронном бизнесе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Кубанские следователи проверят информацию о возможных коррупционных связях сотрудников бюро судмедэкспертизы с представителями похоронного бизнеса, сообщило СУСК РФ по краю.
Как сообщает ведомство, в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась тема взимания платы с родственников умерших за выдачу их тел в некоторых отделах бюро судебно-медицинских экспертиз на Кубани.
"Были озвучены сведения о необоснованном присутствии представителей ритуальных агентств на территории отделов бюро, а также о возможных коррупционных связях должностных лиц с представителями похоронных частных организаций… По поручению руководителя следственного управления Андрея Маслова организована проверка информации о деятельности бюро судебно-медицинских экспертиз края и связях должностных лиц с представителями ритуальных агентств… Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления по региону", - сообщило СУСК.
В конце октября к центральному входу администрации Тимашевского района Кубани привезли тело умершей, так как её не смогли похоронить из-за проблем с моргом. В итоге на предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, было заведено уголовное дело о надругательстве над телами умерших. Этот инцидент также стал предметом обсуждения в эфире федерального телевидения, после чего глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству кубанского СУСК проверить историю, и вскоре следственное ведомство региона объявило, что даст объективную оценку в том числе и действиям сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы.
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ПроисшествияТимашевский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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