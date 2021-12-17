На Кубани проверят информацию о коррупции в похоронном бизнесе
СК на Кубани проверит информацию о коррупции в похоронном бизнесе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Кубанские следователи проверят информацию о возможных коррупционных связях сотрудников бюро судмедэкспертизы с представителями похоронного бизнеса, сообщило СУСК РФ по краю.
Как сообщает ведомство, в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась тема взимания платы с родственников умерших за выдачу их тел в некоторых отделах бюро судебно-медицинских экспертиз на Кубани.
"Были озвучены сведения о необоснованном присутствии представителей ритуальных агентств на территории отделов бюро, а также о возможных коррупционных связях должностных лиц с представителями похоронных частных организаций… По поручению руководителя следственного управления Андрея Маслова организована проверка информации о деятельности бюро судебно-медицинских экспертиз края и связях должностных лиц с представителями ритуальных агентств… Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления по региону", - сообщило СУСК.
В конце октября к центральному входу администрации Тимашевского района Кубани привезли тело умершей, так как её не смогли похоронить из-за проблем с моргом. В итоге на предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, было заведено уголовное дело о надругательстве над телами умерших. Этот инцидент также стал предметом обсуждения в эфире федерального телевидения, после чего глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству кубанского СУСК проверить историю, и вскоре следственное ведомство региона объявило, что даст объективную оценку в том числе и действиям сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы.