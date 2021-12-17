https://ria.ru/20211217/sk-1764196626.html

Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью

Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью - РИА Новости, 17.12.2021

Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью

Следствие ужесточит статью по уголовному делу о нападении на стоматолога в Москве, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:10

2021-12-17T12:10

2021-12-17T12:19

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следствие ужесточит статью по уголовному делу о нападении на стоматолога в Москве, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее прокуратура столицы объявила, что врач спустя несколько дней после нападения умер в больнице."В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на часть 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сказала Иванова.Изначально задержанному предъявлялось покушение на убийство. По данным следствия, это клиент данной клиники, которого не устроило качество оказанных услуг.Статья об убийстве без отягчающих обстоятельств предполагает до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20211028/napadenie-1756657938.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия