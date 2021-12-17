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Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью
Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью - РИА Новости, 17.12.2021
Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью
Следствие ужесточит статью по уголовному делу о нападении на стоматолога в Москве, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:10
2021-12-17T12:10
2021-12-17T12:19
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следствие ужесточит статью по уголовному делу о нападении на стоматолога в Москве, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее прокуратура столицы объявила, что врач спустя несколько дней после нападения умер в больнице."В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на часть 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сказала Иванова.Изначально задержанному предъявлялось покушение на убийство. По данным следствия, это клиент данной клиники, которого не устроило качество оказанных услуг.Статья об убийстве без отягчающих обстоятельств предполагает до 15 лет колонии.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
12:10 17.12.2021 (обновлено: 12:19 17.12.2021)
Зарезавшему стоматолога в Москве ужесточат статью
СК переквалифицирует статью по делу о нападении на стоматолога в Москве на "Убийство"