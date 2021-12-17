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В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка
В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка - РИА Новости, 17.12.2021
В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка
Суд в Мурманске приговорил 50-летнего мужчину, который обвинялся в том, что избил четырехлетнюю внучку своей сожительницы, нанеся ей тяжелые травмы, к 4,5 годам РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:44
2021-12-17T10:44
происшествия
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил 50-летнего мужчину, который обвинялся в том, что избил четырехлетнюю внучку своей сожительницы, нанеся ей тяжелые травмы, к 4,5 годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.Как установили следователи, в августе маленькая девочка пришла в гости к своей бабушке в Мурманске. Когда бабушка ушла на работу, ребенок остался в квартире с ее сожителем. "Мужчина, недовольный поведением девочки, с достаточной силой, кулаками обеих рук, нанес ей не менее четырех ударов по голове", - говорится в сообщении.Девочка получила открытую черепно-мозговую травму и другие травмы, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Она смогла выбежать из квартиры на улицу, где ей помог прохожий, который сообщил о произошедшем сотрудникам полиции, и они доставили ребенка в больницу.Пока следователи проводили большой комплекс экспертиз, подозреваемый находился под стражей. "Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска мужчине назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:44 17.12.2021
 
В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка

Мужчина в Мурманске получил более четырех лет колонии за избиение внучки сожительницы

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил 50-летнего мужчину, который обвинялся в том, что избил четырехлетнюю внучку своей сожительницы, нанеся ей тяжелые травмы, к 4,5 годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, в августе маленькая девочка пришла в гости к своей бабушке в Мурманске. Когда бабушка ушла на работу, ребенок остался в квартире с ее сожителем. "Мужчина, недовольный поведением девочки, с достаточной силой, кулаками обеих рук, нанес ей не менее четырех ударов по голове", - говорится в сообщении.
Девочка получила открытую черепно-мозговую травму и другие травмы, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Она смогла выбежать из квартиры на улицу, где ей помог прохожий, который сообщил о произошедшем сотрудникам полиции, и они доставили ребенка в больницу.
Пока следователи проводили большой комплекс экспертиз, подозреваемый находился под стражей. "Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска мужчине назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияМурманскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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