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В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка

В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка - РИА Новости, 17.12.2021

В Мурманске мужчина получил более четырех лет колонии за избиение ребенка

Суд в Мурманске приговорил 50-летнего мужчину, который обвинялся в том, что избил четырехлетнюю внучку своей сожительницы, нанеся ей тяжелые травмы, к 4,5 годам РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:44

2021-12-17T10:44

2021-12-17T10:44

происшествия

мурманск

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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил 50-летнего мужчину, который обвинялся в том, что избил четырехлетнюю внучку своей сожительницы, нанеся ей тяжелые травмы, к 4,5 годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.Как установили следователи, в августе маленькая девочка пришла в гости к своей бабушке в Мурманске. Когда бабушка ушла на работу, ребенок остался в квартире с ее сожителем. "Мужчина, недовольный поведением девочки, с достаточной силой, кулаками обеих рук, нанес ей не менее четырех ударов по голове", - говорится в сообщении.Девочка получила открытую черепно-мозговую травму и другие травмы, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Она смогла выбежать из квартиры на улицу, где ей помог прохожий, который сообщил о произошедшем сотрудникам полиции, и они доставили ребенка в больницу.Пока следователи проводили большой комплекс экспертиз, подозреваемый находился под стражей. "Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска мужчине назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.

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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), россия