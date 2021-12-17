https://ria.ru/20211217/shtraf-1764163507.html

Прохожий на улице сможет оштрафовать вас за нарушение ПДД

Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД - РИА Новости, 17.12.2021

Прохожий на улице сможет оштрафовать вас за нарушение ПДД

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео. Об этом пишет портал Autonews со... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:38

2021-12-17T09:38

2021-12-17T15:39

общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.Федеральное приложение под неофициальным названием "Народный инспектор" планируют создать на базе "Помощника Москвы". Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки.Отмечается, отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Ранее Министерство юстиции предложило ужесточить за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.

https://ria.ru/20210905/opros-1748778417.html

https://ria.ru/20211121/dtp-1760010539.html

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общество, владимир путин