Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/shtraf-1764148405.html
Украина опозорилась со своим Ан-178
СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178 - РИА Новости, 17.12.2021
Украина опозорилась со своим Ан-178
Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178, сообщает испанское издание Infodefensa. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:02
2021-12-17T01:02
в мире
украина
перу
гп "антонов"
укроборонпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_0:123:3135:1886_1920x0_80_0_0_05c2407705e3c05bb2ebdf2a38e5224d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178, сообщает испанское издание Infodefensa.Процесс начисления штрафов, как утверждается, начался 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки они составят 5 тысяч долларов, за третий, четвертый и пятый Украине придётся заплатить по 35 тысяч долларов, а между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тысяч долларов. По истечении года заказчик вправе расторгнуть контракт, который был подписан в ноябре 2019 года.Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что украинская сторона в 2018 году преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами для Ан-178 не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли."Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт" ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 миллионов долларов на поставку и обслуживание одного Ан-178, и эта сделка стала первой подобной с 2015 года.Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
https://ria.ru/20201112/aviatsiya-1584210567.html
украина
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_c7f34bcc85c6a2a1520affaf6ac0bdb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, перу, гп "антонов", укроборонпром
01:02 17.12.2021
 
СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178

Infodefensa: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки транспортного самолета Ан-178

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСамолет Ан-178
Самолет Ан-178 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178, сообщает испанское издание Infodefensa.
Процесс начисления штрафов, как утверждается, начался 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки они составят 5 тысяч долларов, за третий, четвертый и пятый Украине придётся заплатить по 35 тысяч долларов, а между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тысяч долларов. По истечении года заказчик вправе расторгнуть контракт, который был подписан в ноябре 2019 года.
Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что украинская сторона в 2018 году преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами для Ан-178 не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.
"Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт" ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 миллионов долларов на поставку и обслуживание одного Ан-178, и эта сделка стала первой подобной с 2015 года.
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 06:55
В Перу украинский самолет Ан-178 назвали невидимкой
Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
 
В миреУкраинаПеруГП "Антонов"Укроборонпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
Лента новостейМолния
США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с УкраинойНутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса