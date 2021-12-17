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Украина опозорилась со своим Ан-178

СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178 - РИА Новости, 17.12.2021

Украина опозорилась со своим Ан-178

Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178, сообщает испанское издание Infodefensa. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T01:02

2021-12-17T01:02

2021-12-17T01:02

в мире

украина

перу

гп "антонов"

укроборонпром

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178, сообщает испанское издание Infodefensa.Процесс начисления штрафов, как утверждается, начался 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки они составят 5 тысяч долларов, за третий, четвертый и пятый Украине придётся заплатить по 35 тысяч долларов, а между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тысяч долларов. По истечении года заказчик вправе расторгнуть контракт, который был подписан в ноябре 2019 года.Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что украинская сторона в 2018 году преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами для Ан-178 не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли."Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт" ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 миллионов долларов на поставку и обслуживание одного Ан-178, и эта сделка стала первой подобной с 2015 года.Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.

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в мире, украина, перу, гп "антонов", укроборонпром