https://ria.ru/20211217/shteyn-1764273919.html
Московский депутат Штейн получила 14 суток ареста
Московский депутат Штейн получила 14 суток ареста - РИА Новости, 17.12.2021
Московский депутат Штейн получила 14 суток ареста
Тверской суд Москвы назначил административный арест на 14 суток муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по протоколу о пропаганде и публичном... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:29
2021-12-17T16:29
2021-12-17T16:29
происшествия
москва
мария алехина
pussy riot
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
людмила штейн (депутат)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил административный арест на 14 суток муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Мария Эйсмонт."Суд назначил Люсе 14 суток ареста", - сказала собеседница агентства.Адвокат Даниил Берман сообщил РИА Новости о задержании девушки накануне днем. По словам защитника, Штейн направилась в территориальный отдел ФСИН, чтобы "встать на учет как осужденная", и в этот момент была задержана.Как стало известно позднее, рассказала защита агентству, обвинения связаны с коллажем, который девушка опубликовала в интернете в 2018 году. С решением суда Штейн не согласна, отметила Эйсмонт.Ранее сегодня тот же Тверской суд назначил по аналогичному протоколу 15 суток ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной.В конце августа Преображенский суд Москвы 25 августа приговорил Штейн к году ограничения свободы по уголовному делу. В течение этого срока ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, уезжать из столицы, а также надлежит являться в инспекцию дважды в месяц.Как утверждает следствие, из-за призывов Штейн и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
https://ria.ru/20211014/moskva-1754506453.html
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происшествия, москва, мария алехина, pussy riot, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), людмила штейн (депутат)
Московский депутат Штейн получила 14 суток ареста
Московский депутат Штейн получила 14 суток ареста за демонстрацию нацистской символики
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
назначил административный арест на 14 суток муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Мария Эйсмонт.
"Суд назначил Люсе 14 суток ареста", - сказала собеседница агентства.
Адвокат Даниил Берман сообщил РИА Новости о задержании девушки накануне днем. По словам защитника, Штейн направилась в территориальный отдел ФСИН
, чтобы "встать на учет как осужденная", и в этот момент была задержана.
Как стало известно позднее, рассказала защита агентству, обвинения связаны с коллажем, который девушка опубликовала в интернете в 2018 году. С решением суда Штейн не согласна, отметила Эйсмонт.
Ранее сегодня тот же Тверской суд назначил по аналогичному протоколу 15 суток ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной
.
В конце августа Преображенский суд Москвы 25 августа приговорил Штейн к году ограничения свободы по уголовному делу. В течение этого срока ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, уезжать из столицы, а также надлежит являться в инспекцию дважды в месяц.
Как утверждает следствие, из-за призывов Штейн и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".