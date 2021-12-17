https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html

Ученые нашли эффективный метод поиска раковых клеток в крови

Ученые нашли эффективный метод поиска раковых клеток в крови - РИА Новости, 17.12.2021

Ученые нашли эффективный метод поиска раковых клеток в крови

Параметры лазерного излучения, при которых клетки меланомы нагреваются и порождают ультразвуковые сигналы, установили ученые Саратовского государственного... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T07:11

2021-12-17T07:11

2021-12-17T07:11

наука

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МОСКВА, 17 дек – РИА новости. Параметры лазерного излучения, при которых клетки меланомы нагреваются и порождают ультразвуковые сигналы, установили ученые Саратовского государственного университета. Эти сведения будут использованы при создании фотоакустического цитометра, который за несколько минут сможет "просмотреть" значительный объем крови в организме пациента и обнаружить в ней раковые клетки на ранней стадии заболевания без взятия анализов. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.По словам ученых Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, смертность от онкологических заболеваний примерно в 90 процентов случаев связана с образованием метастаз, когда раковые клетки из первичной опухоли проникают в лимфатические и кровеносные сосуды и далее распространяются потоками биологических жидкостей по всему организму.Первичные опухоли во многих случаях успешно удаляются хирургическим путем и неметастатический рак удается вылечить. Однако метастатический рак, при котором в различных органах развиваются многочисленные метастазы, с трудом поддается лечению. В такой ситуации важно как можно раньше обнаружить в крови пациента циркулирующие опухолевые клетки, когда лечение еще эффективно.Метод проточной цитометрии позволяет исследовать кровь по сигналам светорассеяния и флуоресценции. В обычный проточный цитометр помещают пробирку с кровью, и прибор разделяет ее клетки так, чтобы они проходили по одной штуке через тонкую трубочку, освещает их лазером и измеряет, как они при этом светятся и как рассеивают свет лазера. Это позволяет определить, сколько и каких клеток обнаружено в крови, и помогает врачу поставить диагноз.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разрабатывают фотоакустический цитометр для поиска меланомных клеток в крови, сообщила старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики Научного медицинского центра университета Ольга Иноземцева.Если клетки поглощают излучение на длине волны лазера, они нагреваются, происходит тепловое расширение материала и возникает звук, очень похожий на сигнал, который используется в медицинских установках для УЗИ. Специалисты исследовали, при каких параметрах лазера меланомные клетки начинают эффективно нагреваться и порождать ультразвуковые сигналы. Выяснилось, что уровень сигнала сильно зависит от условий и стадии роста раковых клеток.На основании полученных результатов ученые разработали искусственные "раковые" клетки – фантомы, которые начинают "звучать" при таких же параметрах и в целом ведут себя подобно раковым клеткам. Но, в отличие от них, эти фантомы сохраняют все время одинаковый сигнал, что позволяет переносить результаты проведенных измерений с одной установки на другую и использовать их в качестве эталона сигнала.Искусственные "раковые" клетки полностью биосовместимы, исследователи могут вводить их в кровоток лабораторных мышей и "видеть" их с помощью разрабатываемого фотоакустического проточного цитометра.В настоящий момент исследователи дорабатывают фотоакустические проточные цитометры и уточняют параметры экспериментальной модели, которая позволит перенести технологию измерения с животных на людей."Наши фантомы позволяют перейти от единичных естественных циркулирующих в крови раковых клеток к десяткам тысяч искусственных, и, таким образом, набрать необходимый для создания базы данных откликов клеток объем информации", – отметила Ольга Иноземцева.Это позволит построить цитометр, который сможет работать не с пробиркой для забора крови, куда попадают буквально считанные раковые клетки, а за 15 минут без забора крови "просмотреть" значительную часть крови, циркулирующей в организме человека. Тем самым значительно увеличится вероятность обнаружить раковую клетку на раннем этапе развития заболевания, отследить, как изменяется их число при терапии пациентов с меланомой и, при необходимости, корректировать лечение."Фантомы, созданные другими исследователями, значительно отличаются по параметрам от реальных раковых клеток. Они позволяют обнаруживать себя, откалибровать прибор, но не позволяют переносить параметры экспериментальной модели с животного на человека. Для этого нужны были разработанные нами фантомы", – подчеркнула автор исследования.В ближайшее время ученые займутся созданием модели по поиску раковых клеток непосредственно в крови человека при безопасных параметрах лазера.

https://ria.ru/20210903/tpu-1748355918.html

https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html

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саратов, саратовский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, рак, россия