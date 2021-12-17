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Путин попросил доработать закон о сертификатах вакцинированного

Путин попросил доработать закон о сертификатах вакцинированного - РИА Новости, 17.12.2021

Путин попросил доработать закон о сертификатах вакцинированного

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин с бизнесом и обществом доработать закон о применении сертификата вакцинированного в общественных местах: он должен... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:18

2021-12-17T15:18

2021-12-17T15:18

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин с бизнесом и обществом доработать закон о применении сертификата вакцинированного в общественных местах: он должен быть чётким, ясным, понятным."Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан", - сказал Путин.Он подчеркнул, что закон должен быть четким, ясным и понятным.

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