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Польский чиновник уговаривал коллегу переспать с украинским политиком

Польский чиновник уговаривал коллегу переспать с украинским политиком - РИА Новости, 17.12.2021

Польский чиновник уговаривал коллегу переспать с украинским политиком

В Польше член городского совета Кракова Алисия Щепаньская пожаловалась на коллегу Славомира Петшика, пытавшегося заставить ее переспать с участником делегации... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:19

2021-12-17T13:19

2021-12-17T13:57

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Польше член городского совета Кракова Алисия Щепаньская пожаловалась на коллегу Славомира Петшика, пытавшегося заставить ее переспать с участником делегации из Львова. Об этом пишет портал Onet.Инцидент произошел во время неофициальной части визита украинских политиков. Петшик настаивал, чтобы Щепаньская переспала с одним из гостей города, заявив при этом, что "совет платит натурой за услуги".Вскоре после этого женщина обратилась к главе городского совета с просьбой расследовать ситуацию, и дело передали в дисциплинарный комитет. Петшику пришлось публично извиниться перед чиновницей."Приношу свои извинения советнику Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал неудачные фразы в общении с ней, которые были восприняты как оскорбление", — написал политик в фейсбуке.На данный момент неизвестно, какое наказание ожидает Петшика. По мнению главы городского совета Доминика Яськовеца, Щепаньская имеет право отстаивать свою честь в суде.

https://ria.ru/20211122/domogatelstva-1760233425.html

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