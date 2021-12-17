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В Белоруссии обвинили Евросоюз в формировании альтернативной реальности

В Белоруссии обвинили Евросоюз в формировании альтернативной реальности - РИА Новости, 17.12.2021

В Белоруссии обвинили Евросоюз в формировании альтернативной реальности

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что отдельные страны ЕС могут не выдержать белорусские контрмеры на западные санкции против Минска. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:26

2021-12-17T14:26

2021-12-17T14:26

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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что отдельные страны ЕС могут не выдержать белорусские контрмеры на западные санкции против Минска."Угрозы (в адрес Минска со стороны ЕС - ред.), разумеется, не способствуют решению никаких проблем, а лишь усугубляют ситуацию. На любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. И есть ощущение, что отдельные страны ЕС этот ответ могут уже не выдержать. Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения (о новых санкциях - ред.), и ответственный подход возобладает", - говорится в комментарии пресс-секретаря, распространенном в пятницу пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.Касаясь прошедшего саммита ЕС в Брюсселе, Глаз отметил, что "прозвучавшие очередные санкционные угрозы совершенно не удивили". "К сожалению, риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем", - подчеркнул он.Пресс-секретарь обратил внимание, что по теме беженцев в заявлении стран ЕС снова происходит преднамеренное формирование альтернативной реальности. "Взять хотя бы некое требование допустить международные организации. В тысячный раз напоминаем, что с белорусской стороны компетентные международные организации работают с первого дня кризиса и до сих пор, даже делегация Евросоюза там была. И в ЕС это прекрасно знают", - сказал он. Глаз добавил, что это происходит с целью "сформировать ощущение некой закрытой зоны с белорусской стороны, дальше демонизировать страну".По словам Глаза, страны ЕС могут что-то требовать только от членов союза. "Поэтому им не мешало бы потрудиться потребовать от Польши, Литвы или Латвии прекратить жестокие расправы над мигрантами и обеспечить доступ международных организаций, общественности и СМИ на границу", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС - это уже пятый санкционный пакет с тех пор.Минск, в свою очередь, объявил об ответных мерах на новые санкции Запада, включая запрет на ввоз отдельных товаров из стран, применяющих ограничения к Минску, и расширение списка лиц, чей въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен. В частности, Белоруссия с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на ряд товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и других.

https://ria.ru/20211212/sanktsii-1763375116.html

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html

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в мире, белоруссия, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко