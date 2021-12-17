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Самолет, летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени
Самолет, летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени - РИА Новости, 17.12.2021
Самолет, летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени
Рейс авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени по технической причине, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:03
2021-12-17T16:03
происшествия
тюмень
ноябрьск
москва
домодедово (аэропорт)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени по технической причине, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура."На Ямале транспортной прокуратурой проводится проверка по факту вынужденной посадки самолета на запасной аэродром. Семнадцатого декабря 2021 года в 15.46 (13.46 мск) воздушное судно авиакомпании "Ямал", выполнявшее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) - Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени", - говорится в сообщении.Причина неисправности устанавливается. На борту воздушного судна находилось 44 пассажира, в том числе двое детей. Пострадавших нет. Из-за неприбытия данного воздушного судна из аэропорта Ноябрьска задерживается регулярный рейс авиакомпании сообщением Ноябрьск - Москва (Домодедово).Транспортная прокуратура с целью недопущения нарушений прав пассажиров контролирует предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html
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происшествия, тюмень, ноябрьск, москва, домодедово (аэропорт), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
16:03 17.12.2021
 
Самолет, летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени по технической причине, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура.
"На Ямале транспортной прокуратурой проводится проверка по факту вынужденной посадки самолета на запасной аэродром. Семнадцатого декабря 2021 года в 15.46 (13.46 мск) воздушное судно авиакомпании "Ямал", выполнявшее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) - Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени", - говорится в сообщении.
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Причина неисправности устанавливается. На борту воздушного судна находилось 44 пассажира, в том числе двое детей. Пострадавших нет. Из-за неприбытия данного воздушного судна из аэропорта Ноябрьска задерживается регулярный рейс авиакомпании сообщением Ноябрьск - Москва (Домодедово).
Транспортная прокуратура с целью недопущения нарушений прав пассажиров контролирует предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияТюменьНоябрьскМоскваДомодедово (аэропорт)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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