https://ria.ru/20211217/sallivan-1764331824.html

Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан

Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан - РИА Новости, 17.12.2021

Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан

Оценка США стабильна - в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T22:47

2021-12-17T22:47

2021-12-17T22:47

в мире

киев

сша

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нато

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Оценка США стабильна - в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."По нынешней оценке правительства США, он (президент России - ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось", - сказал Салливан, выступая в организации Совет международных отношений. По его словам, разведка указывает, что российское правительство серьезно рассматривает такие возможности.Помощник президента добавил, что "мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

https://ria.ru/20211217/ssha-1764317017.html

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сша

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия, джейк салливан