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Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан
Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан - РИА Новости, 17.12.2021
Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан
Оценка США стабильна - в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T22:47
2021-12-17T22:47
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Оценка США стабильна - в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."По нынешней оценке правительства США, он (президент России - ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось", - сказал Салливан, выступая в организации Совет международных отношений. По его словам, разведка указывает, что российское правительство серьезно рассматривает такие возможности.Помощник президента добавил, что "мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия, джейк салливан
22:47 17.12.2021
 
Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан

Помощник президента США Салливан: мы не знаем, что в голове у Путина

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Оценка США стабильна - в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"По нынешней оценке правительства США, он (президент России - ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось", - сказал Салливан, выступая в организации Совет международных отношений. По его словам, разведка указывает, что российское правительство серьезно рассматривает такие возможности.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 19:19
В конгрессе США поддержали "воссоединение русской Украины с Россией"
Помощник президента добавил, что "мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
19:38
США не хотят публично вести дипломатию с Россией
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОРоссияДжейк Салливан
 
 
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