Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан
Помощник президента США Салливан: мы не знаем, что в голове у Путина
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
© AP Photo / Charles Dharapak
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Оценка США стабильна - в России пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"По нынешней оценке правительства США, он (президент России - ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось", - сказал Салливан, выступая в организации Совет международных отношений. По его словам, разведка указывает, что российское правительство серьезно рассматривает такие возможности.
15 декабря, 19:19В конгрессе США поддержали "воссоединение русской Украины с Россией"
Помощник президента добавил, что "мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.