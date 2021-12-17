https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764248048.html

К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков

К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021

К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков

Россия не считает, что ее предложения США и НАТО о гарантиях безопасности заведомо неприемлемы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:45

2021-12-17T14:45

2021-12-17T14:45

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не считает, что ее предложения США и НАТО о гарантиях безопасности заведомо неприемлемы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков."Вы говорите, что мы должны понимать, что наши предложения заведомо неприемлемы. Я так не думаю. Я думаю, что ситуация, которая сложилась в Европе и Евразии в последнее время, она настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны, никакие стандарты из прежнего, из старого опыта к этой ситуации нельзя даже никаким образом приспособить", - сказал Рябков в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста.Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763845275.html

https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762667393.html

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в мире, сша, владимир путин, сергей рябков, нато, россия