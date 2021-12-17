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К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков
К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021
К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков
Россия не считает, что ее предложения США и НАТО о гарантиях безопасности заведомо неприемлемы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:45
2021-12-17T14:45
в мире
сша
владимир путин
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не считает, что ее предложения США и НАТО о гарантиях безопасности заведомо неприемлемы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков."Вы говорите, что мы должны понимать, что наши предложения заведомо неприемлемы. Я так не думаю. Я думаю, что ситуация, которая сложилась в Европе и Евразии в последнее время, она настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны, никакие стандарты из прежнего, из старого опыта к этой ситуации нельзя даже никаким образом приспособить", - сказал Рябков в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста.Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, владимир путин, сергей рябков, нато, россия
14:45 17.12.2021
 
К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия не считает предложения по гарантии безопасности неприемлемыми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не считает, что ее предложения США и НАТО о гарантиях безопасности заведомо неприемлемы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Вы говорите, что мы должны понимать, что наши предложения заведомо неприемлемы. Я так не думаю. Я думаю, что ситуация, которая сложилась в Европе и Евразии в последнее время, она настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны, никакие стандарты из прежнего, из старого опыта к этой ситуации нельзя даже никаким образом приспособить", - сказал Рябков в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:30
Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности
Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 00:45
Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России
В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
 
В миреСШАВладимир ПутинСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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