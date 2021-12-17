К Европе неприменимы шаблоны из старого опыта, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия не считает предложения по гарантии безопасности неприемлемыми
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не считает, что ее предложения США и НАТО о гарантиях безопасности заведомо неприемлемы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Вы говорите, что мы должны понимать, что наши предложения заведомо неприемлемы. Я так не думаю. Я думаю, что ситуация, которая сложилась в Европе и Евразии в последнее время, она настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны, никакие стандарты из прежнего, из старого опыта к этой ситуации нельзя даже никаким образом приспособить", - сказал Рябков в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста.
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Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
8 декабря, 00:45Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России
В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.