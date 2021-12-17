https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764244948.html
Москва предлагает США начать отношения с чистого листа, сообщил Рябков
Москва предлагает США начать отношения с чистого листа, сообщил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021
Москва предлагает США начать отношения с чистого листа, сообщил Рябков
Москва своей инициативой по гарантиям предлагает НАТО и США начать отношения с чистого листа, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:36
2021-12-17T14:36
2021-12-17T14:44
сша
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сергей рябков
нато
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва своей инициативой по гарантиям предлагает НАТО и США начать отношения с чистого листа, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков."От прошлого надо нашим коллегам с той стороны отрешиться, взглянуть на все по-новому и начать, если хотите, писать наши отношения с чистого листа, используя даже не в качестве отправной точки, а в качестве платформы и базы основы будущей договоренности то, что нами положено на бумагу, передано и сегодня опубликовано", - сказал Рябков на брифинге, посвященном инициативам России по гарантиям безопасности. Он добавил, что предложения России в адрес США и НАТО не являются пересмотрами итогов холодной войны, возврата к прошлому быть не может."Это не пересмотр итогов холодной войны, потому что возврата к прошлому нет и быть не может. Я бы сказал, что это пересмотр той экспансии против интересов России, которую коллективный запад в разных форматах, с использованием разных форматов, разных ресурсов и разных партнеров осуществлял во враждебных для России целях в последние годы", - заявил Рябков на своем брифинге. Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, москва, сергей рябков, нато, россия, владимир путин
14:36 17.12.2021 (обновлено: 14:44 17.12.2021)
Москва предлагает США начать отношения с чистого листа, сообщил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Москва предлагает США начать отношения с чистого листа
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Москва своей инициативой по гарантиям предлагает НАТО и США начать отношения с чистого листа, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков
.
"От прошлого надо нашим коллегам с той стороны отрешиться, взглянуть на все по-новому и начать, если хотите, писать наши отношения с чистого листа, используя даже не в качестве отправной точки, а в качестве платформы и базы основы будущей договоренности то, что нами положено на бумагу, передано и сегодня опубликовано", - сказал Рябков на брифинге, посвященном инициативам России по гарантиям безопасности. Он добавил, что предложения России в адрес США и НАТО не являются пересмотрами итогов холодной войны, возврата к прошлому быть не может.
"Это не пересмотр итогов холодной войны, потому что возврата к прошлому нет и быть не может. Я бы сказал, что это пересмотр той экспансии против интересов России, которую коллективный запад в разных форматах, с использованием разных форматов, разных ресурсов и разных партнеров осуществлял во враждебных для России целях в последние годы", - заявил Рябков на своем брифинге.
Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО
и США
не отреагируют на требование РФ
о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.