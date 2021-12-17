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Что сделают с рублем Европа и США
Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США - РИА Новости, 17.12.2021
Что сделают с рублем Европа и США
России снова угрожают новыми санкциями, в том числе запретом на продажу нефти и газа, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T02:17
2021-12-17T02:17
2021-12-17T14:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
brent
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. России снова угрожают новыми санкциями, в том числе запретом на продажу нефти и газа, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин.По словам эксперта, санкции невыгодны как России, так и Западу, поэтому ухудшения ситуации вряд ли стоит ждать. При этом Потавин допускает, что курс рубля может показать динамику лучшую, чем валюты других развивающихся стран. При ценах на нефть Brent 68-78 долларов за баррель рубль может стоить 71,5 за доллар и 81,5 за евро.
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экономика, рубль, brent, россия
02:17 17.12.2021 (обновлено: 14:07 17.12.2021)
Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
Аналитик Потавин усомнился, что США и ЕС введут санкции против российской нефти и газа