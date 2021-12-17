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Что сделают с рублем Европа и США

Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США - РИА Новости, 17.12.2021

Что сделают с рублем Европа и США

России снова угрожают новыми санкциями, в том числе запретом на продажу нефти и газа, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T02:17

2021-12-17T02:17

2021-12-17T14:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

brent

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. России снова угрожают новыми санкциями, в том числе запретом на продажу нефти и газа, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин.По словам эксперта, санкции невыгодны как России, так и Западу, поэтому ухудшения ситуации вряд ли стоит ждать. При этом Потавин допускает, что курс рубля может показать динамику лучшую, чем валюты других развивающихся стран. При ценах на нефть Brent 68-78 долларов за баррель рубль может стоить 71,5 за доллар и 81,5 за евро.

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экономика, рубль, brent, россия