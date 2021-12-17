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В Германии начали расследование в отношении RT
В Германии начали расследование в отношении RT - РИА Новости, 18.12.2021
В Германии начали расследование в отношении RT
Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о начале расследования против RT, передает агентство dpa. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-17T20:39
2021-12-18T00:01
в мире
германия
телеканал rt
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БЕРЛИН, 17 дек — РИА Новости. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о начале расследования против RT, передает агентство dpa.Телеканал обвинили в том, что он запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии."Поэтому сегодня мы начали официальное расследование", — пояснила Флекен, добавив, что "у организатора (программы. — Прим. ред.) есть время до конца года, чтобы высказаться по этому поводу".По информации dpa, итогом подобного расследования может стать решение о запрете вещания, также возможен штраф до полумиллиона евро.Как заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, комментируя ситуацию, иск немецкого регулятора не имеет под собой оснований.Белкина подчеркнула, что у телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и еще в 32-х странах Европы."Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", — заключила заместитель главного редактора.Накануне RT сообщил о вещания нового круглосуточного канала на немецком языке RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, в сетке вещания стоят новости, ток-шоу и документальные фильмы.Как рассказала руководитель канала Динара Токтосунова, технический вопрос получения лицензии вызвал настоящий ажиотаж. Немецкие власти, по данным местных СМИ, созвали "конфиденциальный совет из уважаемых людей Германии и Люксембурга", чтобы решить вопрос о лицензии RT, в итоге Люксембург отказал.Токтосунова уточнила, что RT DE в итоге получил лицензию на вещание в Сербии, ратифицировавшей Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это позволило "выйти на европейский спутник" и вещать в десятках стран Европы.В сентябре YouTube удалил без права на восстановление два аккаунта RT DE якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, это СМИ среди немецкоязычных было на четвертом месте по влиятельности, обходя в том числе Deutsche Welle.Новый канал RT DE на видеохостинге заблокировали в первый же день его телевещания, как указано, "за обход ранее наложенных ограничений".Комментируя ситуацию, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала "колкостями" со стороны Германии.
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html
https://ria.ru/20211216/toktosunova-1763990898.html
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в мире, германия, телеканал rt
20:39 17.12.2021 (обновлено: 00:01 18.12.2021)
 
В Германии начали расследование в отношении RT

Глава немецкого медиарегулятора Флекен сообщила о начале расследования в отношении RT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 17 дек — РИА Новости. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о начале расследования против RT, передает агентство dpa.
Телеканал обвинили в том, что он запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии.
"Поэтому сегодня мы начали официальное расследование", — пояснила Флекен, добавив, что "у организатора (программы. — Прим. ред.) есть время до конца года, чтобы высказаться по этому поводу".
По информации dpa, итогом подобного расследования может стать решение о запрете вещания, также возможен штраф до полумиллиона евро.
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Как заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, комментируя ситуацию, иск немецкого регулятора не имеет под собой оснований.
"Иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе. Именно поэтому иск совершено необоснован и даже абсурден", — сообщила она.
Белкина подчеркнула, что у телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и еще в 32-х странах Европы.
"Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", — заключила заместитель главного редактора.
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Как рассказала руководитель канала Динара Токтосунова, технический вопрос получения лицензии вызвал настоящий ажиотаж. Немецкие власти, по данным местных СМИ, созвали "конфиденциальный совет из уважаемых людей Германии и Люксембурга", чтобы решить вопрос о лицензии RT, в итоге Люксембург отказал.
Токтосунова уточнила, что RT DE в итоге получил лицензию на вещание в Сербии, ратифицировавшей Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это позволило "выйти на европейский спутник" и вещать в десятках стран Европы.
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В сентябре YouTube удалил без права на восстановление два аккаунта RT DE якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, это СМИ среди немецкоязычных было на четвертом месте по влиятельности, обходя в том числе Deutsche Welle.
Новый канал RT DE на видеохостинге заблокировали в первый же день его телевещания, как указано, "за обход ранее наложенных ограничений".
Комментируя ситуацию, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала "колкостями" со стороны Германии.
 
В миреГерманияТелеканал RT
 
 
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