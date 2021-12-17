13:07 17.12.2021 (обновлено: 17:07 17.12.2021)
Роскомнадзор потребовал разблокировать немецкий YouTube-канал RT
Роскомнадзор потребовал немедленно восстановить доступ к YouTube-каналу RT auf Sendung
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung и напомнил видеохостингу о возможном ограничении доступа и административной ответственности, отмечается на сайте ведомства.
Накануне Telegram-канал RT сообщил, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец сервиса YouTube. — Прим. ред.) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому СМИ RT", — рассказали в ведомстве.
В письме отмечается, что беспрецедентные деструктивные действия видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор считает это актом цензуры, которая запрещена российской Конституцией.
"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность", — указывается в документе.
Ранее RT cообщил о запуске нового круглосуточного канала на немецком языке RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, в эфире транслируются новости, ток-шоу и документальные фильмы. Однако YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания. В пресс-службе сервиса позднее заявили, что приняли такое решение из-за обхода ранее наложенных ограничений.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT. Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.