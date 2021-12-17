https://ria.ru/20211217/rt-1764215020.html

Роскомнадзор потребовал разблокировать немецкий YouTube-канал RT

Роскомнадзор потребовал разблокировать немецкий YouTube-канал RT - РИА Новости, 17.12.2021

Роскомнадзор потребовал разблокировать немецкий YouTube-канал RT

Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung и напомнил видеохостингу о возможном ограничении доступа и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:07

2021-12-17T13:07

2021-12-17T17:07

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

телеканал rt

технологии

google

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung и напомнил видеохостингу о возможном ограничении доступа и административной ответственности, отмечается на сайте ведомства.Накануне Telegram-канал RT сообщил, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания."Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец сервиса YouTube. — Прим. ред.) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому СМИ RT", — рассказали в ведомстве.В письме отмечается, что беспрецедентные деструктивные действия видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор считает это актом цензуры, которая запрещена российской Конституцией."В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность", — указывается в документе.Ранее RT cообщил о запуске нового круглосуточного канала на немецком языке RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, в эфире транслируются новости, ток-шоу и документальные фильмы. Однако YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания. В пресс-службе сервиса позднее заявили, что приняли такое решение из-за обхода ранее наложенных ограничений.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT. Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764053260.html

https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, телеканал rt, технологии, google