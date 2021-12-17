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Путин назвал РСПП надежным партнером всех ветвей власти

Путин назвал РСПП надежным партнером всех ветвей власти - РИА Новости, 17.12.2021

Путин назвал РСПП надежным партнером всех ветвей власти

Российский союз промышленников и предпринимателей зарекомендовал себя как надежный партнер всех ветвей власти и гражданского общества, заявил президент России... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:25

2021-12-17T14:25

2021-12-17T14:38

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей зарекомендовал себя как надежный партнер всех ветвей власти и гражданского общества, заявил президент России Владимир Путин."Союз зарекомендовал себя как надежный партнер всех ветвей власти, институтов гражданского общества. При вашем участии укрепляются конструктивные отношения государства и бизнеса", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.

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экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия