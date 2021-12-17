Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/rossiya-1764214126.html
Матвиенко призвала приучать детей к тому, что российское — значит хорошее
Матвиенко призвала приучать детей к тому, что российское — значит хорошее - РИА Новости, 17.12.2021
Матвиенко призвала приучать детей к тому, что российское — значит хорошее
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно с ранних лет приучать детей к тому, что российское – значит, хорошее, в новогодние праздники можно... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:04
2021-12-17T13:04
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно с ранних лет приучать детей к тому, что российское – значит, хорошее, в новогодние праздники можно подарить ребенку созданную в РФ игрушку или лакомство, сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм."Традиционно новогодние и рождественские праздники отмечаются в семейном кругу, мы больше времени будем проводить с детьми, внуками. Будут подарки, утренники, походы в кино", - сказала спикер в пятницу в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.По ее мнению, предстоящие праздники – это прекрасная возможность поддержать наших производителей – подарить ребенку игрушку или лакомство, сделанные в России, "сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм, которые уже известны по всему миру". "Нужно с ранних лет приучать детей, что российское – значит, хорошее", - сказала спикер, отметив, что это один из элементов правильного отношения к своей стране.Парламентарий также обратила внимание на то, что в индустрии детских товаров за последние годы было сделано немало. Если семь лет назад школьная форма вызывала нарекания, то сейчас "она принципиально другого качества, стала удобной".Матвиенко также призвала российских производителей на детской одежде активнее использовать лейблы на русском языке, чтобы уходило мнение, что импортный – более красивый, блестящий. "Элементы в названии товаров должны быть ближе к дому", - полагает она. Сейчас же ребята носят одежду с зарубежными этикетками, добавила Матвиенко. Она подчеркнула, что ребенка обмануть нельзя, он хочет быть современным, модным.
https://ria.ru/20211210/stereotipy-1763089698.html
https://ria.ru/20210825/kino-1747127004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
13:04 17.12.2021
 
Матвиенко призвала приучать детей к тому, что российское — значит хорошее

Спикер Совфеда Матвиенко: нужно с детства приучать к тому, что российское – значит хорошее

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно с ранних лет приучать детей к тому, что российское – значит, хорошее, в новогодние праздники можно подарить ребенку созданную в РФ игрушку или лакомство, сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм.
"Традиционно новогодние и рождественские праздники отмечаются в семейном кругу, мы больше времени будем проводить с детьми, внуками. Будут подарки, утренники, походы в кино", - сказала спикер в пятницу в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 11:50
Мишустин призвал развеивать ложные стереотипы об отечественной продукции
По ее мнению, предстоящие праздники – это прекрасная возможность поддержать наших производителей – подарить ребенку игрушку или лакомство, сделанные в России, "сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм, которые уже известны по всему миру". "Нужно с ранних лет приучать детей, что российское – значит, хорошее", - сказала спикер, отметив, что это один из элементов правильного отношения к своей стране.
Парламентарий также обратила внимание на то, что в индустрии детских товаров за последние годы было сделано немало. Если семь лет назад школьная форма вызывала нарекания, то сейчас "она принципиально другого качества, стала удобной".
Матвиенко также призвала российских производителей на детской одежде активнее использовать лейблы на русском языке, чтобы уходило мнение, что импортный – более красивый, блестящий. "Элементы в названии товаров должны быть ближе к дому", - полагает она. Сейчас же ребята носят одежду с зарубежными этикетками, добавила Матвиенко. Она подчеркнула, что ребенка обмануть нельзя, он хочет быть современным, модным.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 03:22Культура
Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
 
ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
Лента новостейМолния
Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков