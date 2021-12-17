Матвиенко призвала приучать детей к тому, что российское — значит хорошее
Спикер Совфеда Матвиенко: нужно с детства приучать к тому, что российское – значит хорошее
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно с ранних лет приучать детей к тому, что российское – значит, хорошее, в новогодние праздники можно подарить ребенку созданную в РФ игрушку или лакомство, сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм.
"Традиционно новогодние и рождественские праздники отмечаются в семейном кругу, мы больше времени будем проводить с детьми, внуками. Будут подарки, утренники, походы в кино", - сказала спикер в пятницу в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
По ее мнению, предстоящие праздники – это прекрасная возможность поддержать наших производителей – подарить ребенку игрушку или лакомство, сделанные в России, "сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм, которые уже известны по всему миру". "Нужно с ранних лет приучать детей, что российское – значит, хорошее", - сказала спикер, отметив, что это один из элементов правильного отношения к своей стране.
Парламентарий также обратила внимание на то, что в индустрии детских товаров за последние годы было сделано немало. Если семь лет назад школьная форма вызывала нарекания, то сейчас "она принципиально другого качества, стала удобной".
Матвиенко также призвала российских производителей на детской одежде активнее использовать лейблы на русском языке, чтобы уходило мнение, что импортный – более красивый, блестящий. "Элементы в названии товаров должны быть ближе к дому", - полагает она. Сейчас же ребята носят одежду с зарубежными этикетками, добавила Матвиенко. Она подчеркнула, что ребенка обмануть нельзя, он хочет быть современным, модным.