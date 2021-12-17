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Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины
Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины - РИА Новости, 17.12.2021
Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины
Группа из 10 сенаторов США от обеих партий представила новую резолюцию о поддержке Украины, говорится в пресс-релизе, который распространили законодатели. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:02
2021-12-17T03:02
в мире
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Группа из 10 сенаторов США от обеих партий представила новую резолюцию о поддержке Украины, говорится в пресс-релизе, который распространили законодатели.Инициативу поддержали такие влиятельные сенаторы, как координатор демократического большинства в сенате Дик Дурбин, демократ от Калифорнии Джин Шахин и республиканцы Дон Корнин и Роб Портман."В то время как Украина продолжает сталкиваться с растущим давлением и военными угрозами со стороны России, США вновь выражают поддержку украинскому народу", - заявил Дурбин.Резолюция осуждает "рост числа военных России на границах Украины" как "провокационный, безрассудный и противоречащий международным нормам".Также выражается поддержка властям Украины и обещается дополнительная дипломатическая и экономическая поддержка, в том числе военная помощь помимо поставок оружия. О конкретных мерах в резолюции ничего не говорится. Резолюция в случае принятия сенатом не будет иметь обязательного характера для исполнительной власти США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, россия
03:02 17.12.2021
 
Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины

Группа из 10 американских сенаторов представила новую резолюцию о поддержке Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Группа из 10 сенаторов США от обеих партий представила новую резолюцию о поддержке Украины, говорится в пресс-релизе, который распространили законодатели.
Инициативу поддержали такие влиятельные сенаторы, как координатор демократического большинства в сенате Дик Дурбин, демократ от Калифорнии Джин Шахин и республиканцы Дон Корнин и Роб Портман.
"В то время как Украина продолжает сталкиваться с растущим давлением и военными угрозами со стороны России, США вновь выражают поддержку украинскому народу", - заявил Дурбин.
Резолюция осуждает "рост числа военных России на границах Украины" как "провокационный, безрассудный и противоречащий международным нормам".
Также выражается поддержка властям Украины и обещается дополнительная дипломатическая и экономическая поддержка, в том числе военная помощь помимо поставок оружия. О конкретных мерах в резолюции ничего не говорится. Резолюция в случае принятия сенатом не будет иметь обязательного характера для исполнительной власти США.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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