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Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины

Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины - РИА Новости, 17.12.2021

Группа американских сенаторов представила резолюцию о поддержке Украины

Группа из 10 сенаторов США от обеих партий представила новую резолюцию о поддержке Украины, говорится в пресс-релизе, который распространили законодатели. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T03:02

2021-12-17T03:02

2021-12-17T03:02

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Группа из 10 сенаторов США от обеих партий представила новую резолюцию о поддержке Украины, говорится в пресс-релизе, который распространили законодатели.Инициативу поддержали такие влиятельные сенаторы, как координатор демократического большинства в сенате Дик Дурбин, демократ от Калифорнии Джин Шахин и республиканцы Дон Корнин и Роб Портман."В то время как Украина продолжает сталкиваться с растущим давлением и военными угрозами со стороны России, США вновь выражают поддержку украинскому народу", - заявил Дурбин.Резолюция осуждает "рост числа военных России на границах Украины" как "провокационный, безрассудный и противоречащий международным нормам".Также выражается поддержка властям Украины и обещается дополнительная дипломатическая и экономическая поддержка, в том числе военная помощь помимо поставок оружия. О конкретных мерах в резолюции ничего не говорится. Резолюция в случае принятия сенатом не будет иметь обязательного характера для исполнительной власти США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, украина, сша, россия