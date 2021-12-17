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Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате
Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате - РИА Новости, 17.12.2021
Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате
Ректор смоленского вуза заключен под стражу по делу о растрате на 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:03
2021-12-17T16:03
2021-12-17T16:03
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россия
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БРЯНСК, 17 дек – РИА Новости. Ректор смоленского вуза заключен под стражу по делу о растрате на 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его дом и на другие личные нужды, сообщает СУСК РФ по региону."Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении ректора учебного заведения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Смоленске возбуждено уголовное дело в отношении ректора и сотрудника одного из учебных заведений по факту хищения денежных средств вуза. По данным следствия, ректор вуза выплатил своим подчиненным премии в общей сумме 150 тысяч рублей за то, что они смонтировали систему водоподготовки в его загородном доме. Кроме того, на счет коммерческой организации, аффилированной директору структурного подразделения учебного заведения, необоснованно были перечислены 600 тысяч рублей из средств университета. На эти деньги в дальнейшем была закуплена сантехника для установки в доме ректора. Кроме того, подозреваемые распределили между собой еще 800 тысяч рублей, которые были перечислены в счет оплаты не выполнявшегося ремонта учебного заведения, добавляет СУСК.Прокуратура региона уточнила, что речь идет об аресте ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца.
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происшествия, смоленск, россия
Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате
Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате полутора миллионов рублей