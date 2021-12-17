https://ria.ru/20211217/rektor-1764267570.html

Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате

Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате - РИА Новости, 17.12.2021

Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате

Ректор смоленского вуза заключен под стражу по делу о растрате на 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:03

2021-12-17T16:03

2021-12-17T16:03

происшествия

смоленск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

БРЯНСК, 17 дек – РИА Новости. Ректор смоленского вуза заключен под стражу по делу о растрате на 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его дом и на другие личные нужды, сообщает СУСК РФ по региону."Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении ректора учебного заведения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Смоленске возбуждено уголовное дело в отношении ректора и сотрудника одного из учебных заведений по факту хищения денежных средств вуза. По данным следствия, ректор вуза выплатил своим подчиненным премии в общей сумме 150 тысяч рублей за то, что они смонтировали систему водоподготовки в его загородном доме. Кроме того, на счет коммерческой организации, аффилированной директору структурного подразделения учебного заведения, необоснованно были перечислены 600 тысяч рублей из средств университета. На эти деньги в дальнейшем была закуплена сантехника для установки в доме ректора. Кроме того, подозреваемые распределили между собой еще 800 тысяч рублей, которые были перечислены в счет оплаты не выполнявшегося ремонта учебного заведения, добавляет СУСК.Прокуратура региона уточнила, что речь идет об аресте ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца.

https://ria.ru/20211111/rgsu-1758489749.html

смоленск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленск, россия