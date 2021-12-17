https://ria.ru/20211217/pytki-1764312019.html
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о пытках во ФСИН
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о пытках во ФСИН - РИА Новости, 17.12.2021
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о пытках во ФСИН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об издевательствах в системе ФСИН, заявил, что не знает, видел ли Владимир Путин видео, но дайджесты... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:12
2021-12-17T19:12
2021-12-17T19:12
общество
саратовская область
владимир путин
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об издевательствах в системе ФСИН, заявил, что не знает, видел ли Владимир Путин видео, но дайджесты готовились, а проверки и следствие были начаты весьма оперативно."Вы видели, что весьма оперативно были начаты проверочные следственные действия, правозащитники отреагировали ", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.Отвечая на вопрос о том, как президенту доложили о пытках, Песков отметил, что готовятся дайджесты, в которых есть эта информация."Я не знаю, видел ли это президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том видел ли президент видеозапись с пытками.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html
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общество, саратовская область, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, россия
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о пытках во ФСИН
Песков об издевательствах во ФСИН: я не знаю, видел ли президент Путин видео с пытками