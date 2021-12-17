https://ria.ru/20211217/pvo-1764333714.html

Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ

Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2021

Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ

Украинские власти просят у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:18

2021-12-17T23:18

2021-12-17T23:18

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Украинские власти просят у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что украинские военные получат партию стрелкового оружия и боеприпасов - последнюю часть военной помощи в 60 миллионов долларов, утвержденную в этом году президентом США Джо Байденом. США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin."Украинские должностные лица также просят у США системы ПВО, например (ЗРК) Patriot", - говорится в сообщении телеканала.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/plan-1764325004.html

https://ria.ru/20211217/vtorzhenie-1764332363.html

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