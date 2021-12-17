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Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге
Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге - РИА Новости, 17.12.2021
Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге
Президент России Владимир Путин в дороге обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:05
2021-12-17T19:05
2021-12-17T19:05
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в дороге обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него в самолете всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает. А читает он: адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI на вопрос, что президент читает в дороге.
РИА Новости
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РИА Новости
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге
Пресс-секретарь президента Песков: Путин в дороге читает обращения, указы или прессу