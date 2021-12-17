https://ria.ru/20211217/putin-1764311164.html

Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге

Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге - РИА Новости, 17.12.2021

Песков рассказал, чем Путин занимается в дороге

Президент России Владимир Путин в дороге обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:05

2021-12-17T19:05

2021-12-17T19:05

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в дороге обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него в самолете всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает. А читает он: адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI на вопрос, что президент читает в дороге.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков