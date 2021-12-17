https://ria.ru/20211217/putin-1764308527.html

Путин объяснил, почему не пользуется интернетом

Путин объяснил, почему не пользуется интернетом - РИА Новости, 17.12.2021

Путин объяснил, почему не пользуется интернетом

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не пользуется интернетом – по его словам, у него нет на это времени. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:47

2021-12-17T18:47

2021-12-17T18:47

общество

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не пользуется интернетом – по его словам, у него нет на это времени."Да мне некогда туда заглянуть", - сказал президент на съезде РСПП в ответ на предложение зайти в интернет, чтобы убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.

https://ria.ru/20210304/internet-1599920820.html

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общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия