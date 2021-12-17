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Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток

Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток - РИА Новости, 17.12.2021

Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток

Полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать, надо видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив, заявил президент РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:38

2021-12-17T14:38

2021-12-17T14:56

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать, надо видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив, заявил президент России Владимир Путин."Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернется проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках... Мы с вами должны смотреть стратегически и видеть перспективу развития", - сказал он на съезде РСПП.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей