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Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток
Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток - РИА Новости, 17.12.2021
Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток
Полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать, надо видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив, заявил президент РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:38
2021-12-17T14:38
2021-12-17T14:56
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать, надо видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив, заявил президент России Владимир Путин."Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернется проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках... Мы с вами должны смотреть стратегически и видеть перспективу развития", - сказал он на съезде РСПП.
РИА Новости
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экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
14:38 17.12.2021 (обновлено: 14:56 17.12.2021)
Путин призвал не проедать полученный бизнесом денежный поток
Президент Путин: полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать