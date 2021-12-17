https://ria.ru/20211217/putin-1764243728.html

Путин призвал не забывать о мерах безопасности в Новый год

Путин призвал не забывать о мерах безопасности в Новый год - РИА Новости, 17.12.2021

Путин призвал не забывать о мерах безопасности в Новый год

Президент РФ Владимир Путин, говоря про Новый год, отметил, что после первого тоста обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:33

2021-12-17T14:33

2021-12-17T14:53

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря про Новый год, отметил, что после первого тоста обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай."У нас знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности, это сегодня не тот случай", - сказал Путин на съезде РСПП, говоря о ситуации с распространением коронавируса.

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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия